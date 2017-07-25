«Атлетико» договорился с Симеоне о продлении контракта

«Атлетико» и главный тренер команды Диего Симеоне достигли договоренности о продлении контракта. Договор будет заключен до 2019 или 2020 года.

Напомним, нынешнее соглашение аргентинца изначально также действовало до 2020 года, однако не так давно оно было пересмотрено по инициативе 47-летнего специалиста: срок был сокращен на два сезона, а зарплата тренера увеличена.

Симеоне возглавляет «матрасников» с декабря 2011 года. За это время он по одному разу выигрывал Примеру, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Также специалист дважды выводил «Атлетико» в финал Лиги чемпионов, который оба раза проиграл «Реалу» (в 2014 и 2016 годах).