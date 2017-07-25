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    «Атлетико» договорился с Симеоне о продлении контракта

    «Атлетико» и главный тренер команды Диего Симеоне достигли договоренности о продлении контракта. Договор будет заключен до 2019 или 2020 года.

    Напомним, нынешнее соглашение аргентинца изначально также действовало до 2020 года, однако не так давно оно было пересмотрено по инициативе 47-летнего специалиста: срок был сокращен на два сезона, а зарплата тренера увеличена.

    Симеоне возглавляет «матрасников» с декабря 2011 года. За это время он по одному разу выигрывал Примеру, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Также специалист дважды выводил «Атлетико» в финал Лиги чемпионов, который оба раза проиграл «Реалу» (в 2014 и 2016 годах).

    Источник: AS

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    25.07.2017 18:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 25 июля 2017, 21:59

      Это его команда и менять нечего.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 июля 2017, 19:50

      Это хорошая новость для матрасником. Лучше тренера для этой команды не найти.

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