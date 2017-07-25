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    Марсьяль может войти в сделку между «Интером» и «Манчестер Юнайтед» по Перишичу

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль является ключом к сделке с «Интером» по трансферу полузащитника Ивана Перишича. «Красные дьяволы» заинтересованы в приобретении хорвата нынешним летом, однако пока не готовы удовлетворить запрос «нерадзурри» в размере 55 миллионов евро. При этом миланцы намекнули, что не против включить в сделку кого-либо из игроков «МЮ». Считается, что именно 21-летний француз является наиболее вероятным вариантом.

    Тем не менее, по информации СМИ, «Интер» хочет взять Марсьяля лишь в аренду, поэтому «Манчестер Юнайтед» все равно придется заплатить минимум 50 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    25.07.2017 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 25 июля 2017, 16:46

      Перишич Марсьяля не стоит. Имхо

      1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 25 июля 2017, 14:28

      Марсьяла который троих поставил на пятый точки как обменный монета ....пожалуй не стоит....

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