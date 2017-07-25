Марсьяль может войти в сделку между «Интером» и «Манчестер Юнайтед» по Перишичу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль является ключом к сделке с «Интером» по трансферу полузащитника Ивана Перишича. «Красные дьяволы» заинтересованы в приобретении хорвата нынешним летом, однако пока не готовы удовлетворить запрос «нерадзурри» в размере 55 миллионов евро. При этом миланцы намекнули, что не против включить в сделку кого-либо из игроков «МЮ». Считается, что именно 21-летний француз является наиболее вероятным вариантом.

Тем не менее, по информации СМИ, «Интер» хочет взять Марсьяля лишь в аренду, поэтому «Манчестер Юнайтед» все равно придется заплатить минимум 50 миллионов.