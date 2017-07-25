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    Кьеллини не жалеет об уходе Бонуччи в «Милан»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини уверен, что команда справится с кадровыми проблемами после перехода Леонардо Бонуччи в «Милан». Он отметил, что руководству туринцев стоит позаботиться о приобретении еще одного центрального защитника.

    «Уход Бонуччи для «Ювентуса» не станет серьезной потерей. Мы можем играть и с другими защитниками в составе. Безусловно, все были удивлены таким трансфером. Мало кто мог представить его в «Милане».

    Если наши футболисты будут здоровы, то у нас не возникнет проблем. Да, нам может понадобиться еще один центральный защитник, потому то Барцальи и Бенатиа время от времени должны отдыхать», – приводит слова Кьеллини Gazzetta dello Sport.

    Напомним, что официально о трансфере 30-летнего Бонуччи «Милан» объявил 20-го июля. Футболист будет выступать в новом клубе под 19-м номером.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 08:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 25 июля 2017, 10:09

      там ещё есть молодой талант Ругани, + покупают Мартинеса из Реал Сосьедад, а он как раз и в сборной Испании на долгие годы игрок центра обороны будет, он сейчас в силах заменить на том же уровне в сборной Пике или Рамоса, хороший уровень у этого игрока, вот и 3 цз Ругани, Кьеллини и Мартинес, эта связка будет лучшей в Серии А и уж точно не хуже чем была с Бонуччи.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2017, 09:00

      незаменимых нет

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