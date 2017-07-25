Кьеллини не жалеет об уходе Бонуччи в «Милан»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини уверен, что команда справится с кадровыми проблемами после перехода Леонардо Бонуччи в «Милан». Он отметил, что руководству туринцев стоит позаботиться о приобретении еще одного центрального защитника.

«Уход Бонуччи для «Ювентуса» не станет серьезной потерей. Мы можем играть и с другими защитниками в составе. Безусловно, все были удивлены таким трансфером. Мало кто мог представить его в «Милане».

Если наши футболисты будут здоровы, то у нас не возникнет проблем. Да, нам может понадобиться еще один центральный защитник, потому то Барцальи и Бенатиа время от времени должны отдыхать», – приводит слова Кьеллини Gazzetta dello Sport.

Напомним, что официально о трансфере 30-летнего Бонуччи «Милан» объявил 20-го июля. Футболист будет выступать в новом клубе под 19-м номером.