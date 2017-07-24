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  • Бубнов: «Того уровня, которого «Спартаку» хватило для чемпионства, уже недостаточно для защиты титула»

Бубнов: «Того уровня, которого «Спартаку» хватило для чемпионства, уже недостаточно для защиты титула»

24 июля 2017, 22:14
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Спартаку» будет тяжелее завоевать чемпионский титул.

Напомним, по итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года выиграли золотые медали РФПЛ.

«Игры с «Динамо» и с «Уфой» показали, что эмоции закончились. Нужно прибавлять. Того уровня, которого хватило для чемпионства, плюс конкуренты в прошлом сезоне провалились, уже недостаточно для защиты титула. Более того, этого уровня недостаточно и для выхода из группы в Лиге чемпионов. Сказывается и потеря Зобнина», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (8)
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VVM1964
1500924911
А НИКТО И НЕ ЖДЕТ ПРОСТОГО СЕЗОНА , НАДО СРОЧНО УКРЕПЛЯТЬ СОСТАВ .
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xLINDAx
1500926662
Думала тут будет выкладки ТТД по 2-ум турам Спартака..ан нет, печально..)
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карасевщина
1500926795
какой титул не вылететь бы лестеру нашему
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Beshanai_svin
1500929549
Наверное, первый раз соглашусь с Бубнящим. Надо усиление в каждую линию. Причём серьёзное, а не как всегда. Впереди Лига Чемпионов. Нужны настоящие мастера, а не "канунниковы". Такого добра уже перебор!
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deni-54321
1500931816
это не игроки,это г!а!вномиллионеры
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Диктор
1500952344
Федун жадное трепло-где обещанное усиление состава ??????????
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Ще Гевара
1500960733
К ЛЧ форму наберут.
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