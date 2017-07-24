Бубнов: «Того уровня, которого «Спартаку» хватило для чемпионства, уже недостаточно для защиты титула»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Спартаку» будет тяжелее завоевать чемпионский титул.

Напомним, по итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года выиграли золотые медали РФПЛ.

«Игры с «Динамо» и с «Уфой» показали, что эмоции закончились. Нужно прибавлять. Того уровня, которого хватило для чемпионства, плюс конкуренты в прошлом сезоне провалились, уже недостаточно для защиты титула. Более того, этого уровня недостаточно и для выхода из группы в Лиге чемпионов. Сказывается и потеря Зобнина», – сказал Бубнов.