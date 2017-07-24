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    Бубнов: «Того уровня, которого «Спартаку» хватило для чемпионства, уже недостаточно для защиты титула»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Спартаку» будет тяжелее завоевать чемпионский титул.

    Напомним, по итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года выиграли золотые медали РФПЛ.

    «Игры с «Динамо» и с «Уфой» показали, что эмоции закончились. Нужно прибавлять. Того уровня, которого хватило для чемпионства, плюс конкуренты в прошлом сезоне провалились, уже недостаточно для защиты титула. Более того, этого уровня недостаточно и для выхода из группы в Лиге чемпионов. Сказывается и потеря Зобнина», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    24.07.2017 22:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 25 июля 2017, 08:32

      К ЛЧ форму наберут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2017, 06:12

      Федун жадное трепло-где обещанное усиление состава ??????????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +451

      frizom > Диктор 25 июля 2017, 10:22

      при чем тут Федун? Разве он игроков ищет? Он деньги выделяет!

      А игроков ищет и подписывает клуб, который очень тихо себя ведет. Возможно не желая конкуренции со стороны других клубов. Плюс Спартак не переплачивает за трансферы, вот и нет громких покупок пока.

      0
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      Рейтинг: +30

      deni-54321 25 июля 2017, 00:30

      это не игроки,это г!а!вномиллионеры

      0
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 24 июля 2017, 23:52

      Наверное, первый раз соглашусь с Бубнящим. Надо усиление в каждую линию. Причём серьёзное, а не как всегда. Впереди Лига Чемпионов. Нужны настоящие мастера, а не "канунниковы". Такого добра уже перебор!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 июля 2017, 23:06

      какой титул не вылететь бы лестеру нашему

      -1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 24 июля 2017, 23:04

      Думала тут будет выкладки ТТД по 2-ум турам Спартака..ан нет, печально..)

      0
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