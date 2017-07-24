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Губернатор Ленинградской области не собирается тратить бюджетные деньги на «Тосно»

24 июля 2017, 09:42
4

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко продолжает придерживаться позиции, согласно которой бюджет области не будет тратиться на профессиональные команды, в том числе и «Тосно». Он пообещал привлечь деньги от двадцатки самых крупных компаний, работающих в области.

– Вас не удивляет, что в правительстве и Законодательном Собрании Ленинградской области проявляют больше заинтересованности в привлечении на трибуны болельщиков, чем в менеджменте ФК «Тосно»?

– Все-таки «Тосно» дебютирует в Премьер-лиге, и для менеджмента клуба многое в диковинку. Для руководителей и области, и многих муниципальных образований футбол – это социальный проект. На первый матч областной команды приехали руководители многих муниципальных образований и даже деревень. В некоторых районах заказывали по 4-5 автобусов, чтобы привезти на матч всех желающих. К сожалению, произошел сбой в системе интернет-продаж, и многим желающим попасть на «Петровский» пришлось стоять в очереди в кассы чуть ли не до начала второго тайма. Думаю, что на следующие матчи «Тосно» придет больше болельщиков.

– Будут ли предприняты шаги по привлечению в «Тосно» средств из бюджета Ленинградской области?

– Остаюсь при своей принципиальной позиции: из бюджета не будут тратиться деньги на содержание профессиональных команд. Это относится не только к «Тосно», но и к ватерпольным «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и волейбольному «Динамо», представляющим Ленинградскую область в элитных дивизионах. Наша задача развивать массовый спорт. Идем по другому пути: работаем с двадцаткой крупнейших компаний, ведущих бизнес в Ленинградской области. Хотим, чтобы они либо вошли в состав акционеров ФК «Тосно», либо выступили рекламодателями на матчах футбольного клуба.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Тосно
Комментарии (4)
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Бугимен
1500879824
Все понятно,будет как с Кубанью!
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