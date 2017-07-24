Кирьяков: «В ситуации с Глушаковым нужно разбираться тренерскому штабу и руководству «Спартака»

Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился своими впечатлениями от первых двух матчей нового чемпионата России столичного «Спартака».

Напомним, московский клуб дважды сыграл вничью: с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

– Какие впечатления остались у вас от игры команды Массимо Карреры в первых двух матчах чемпионата?

– Если честно, то впечатление, будто «Спартак» все еще продолжает отмечать победы в чемпионате страны и Суперкубке. Даже Каррера выглядит по-иному, чем на старте прошлого сезона. Красно-белые, похоже, не поняли, что к ним сейчас будет совсем иное отношение, чем год назад. На чемпиона все настраиваются и все стараются дать бой. Очки у «Спартака» отняли «Динамо» и «Уфа», которых никто не считает претендентами на медали.

– По сравнению с прошлым сезоном «Спартак» не усилился…

– Это тоже очень заметно. В прошлом сезоне красно-белые выглядели очень свежо и интересно. Сейчас к ним привыкли, их изучили. Естественно, в такой ситуации просто необходимо было точечное усиление. Непонятно, почему чемпионы страны не сделали этого. Несколько позиций совершенно точно нуждались в укреплении, и сегодня Каррере приходится выпускать на поле молодых игроков. Вышедшие в стартовом составе в Уфе Артем Тимофеев и Зелимхан Бакаев, при всем уважении к этим ребятам, не соответствуют уровню Лиги чемпионов, где совсем скоро предстоит стартовать «Спартаку».

– Вас не удивляет, что при этом на скамейке запасных начинал матч капитан команды Денис Глушаков, и сегодня многие проводят параллели с ситуацией, в которой был в «Спартаке» Роман Широков?

– Достоверной информацией об этой ситуации не обладаю, а слухи комментировать не хочется. Понятно, что Глушаков объективно сильнее Тимофеева, которого он заменил в Уфе. Да и на травмы Денис не жаловался. В этой ситуации нужно разбираться тренерскому штабу и руководству «Спартака».