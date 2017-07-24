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    Кирьяков: «В ситуации с Глушаковым нужно разбираться тренерскому штабу и руководству «Спартака»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился своими впечатлениями от первых двух матчей нового чемпионата России столичного «Спартака».

    Напомним, московский клуб дважды сыграл вничью: с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

    – Какие впечатления остались у вас от игры команды Массимо Карреры в первых двух матчах чемпионата?

    – Если честно, то впечатление, будто «Спартак» все еще продолжает отмечать победы в чемпионате страны и Суперкубке. Даже Каррера выглядит по-иному, чем на старте прошлого сезона. Красно-белые, похоже, не поняли, что к ним сейчас будет совсем иное отношение, чем год назад. На чемпиона все настраиваются и все стараются дать бой. Очки у «Спартака» отняли «Динамо» и «Уфа», которых никто не считает претендентами на медали.

    – По сравнению с прошлым сезоном «Спартак» не усилился…

    – Это тоже очень заметно. В прошлом сезоне красно-белые выглядели очень свежо и интересно. Сейчас к ним привыкли, их изучили. Естественно, в такой ситуации просто необходимо было точечное усиление. Непонятно, почему чемпионы страны не сделали этого. Несколько позиций совершенно точно нуждались в укреплении, и сегодня Каррере приходится выпускать на поле молодых игроков. Вышедшие в стартовом составе в Уфе Артем Тимофеев и Зелимхан Бакаев, при всем уважении к этим ребятам, не соответствуют уровню Лиги чемпионов, где совсем скоро предстоит стартовать «Спартаку».

    – Вас не удивляет, что при этом на скамейке запасных начинал матч капитан команды Денис Глушаков, и сегодня многие проводят параллели с ситуацией, в которой был в «Спартаке» Роман Широков?

    – Достоверной информацией об этой ситуации не обладаю, а слухи комментировать не хочется. Понятно, что Глушаков объективно сильнее Тимофеева, которого он заменил в Уфе. Да и на травмы Денис не жаловался. В этой ситуации нужно разбираться тренерскому штабу и руководству «Спартака».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.07.2017 07:52
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 25 июля 2017, 08:51

      Глушаков - Это похороны)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 24 июля 2017, 18:21

      По пути зюпы ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 24 июля 2017, 13:53

      Ещё пару неудачных игр в чемп-те и в ЛЧ,и все кто молился на тренера по физ.подготовке при Аленичеве,погонят его пешком в Италию.Тем более,что он не сдержал слово.ОТПРАВИТЬСЯ ТУДА,ЕСЛИ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 июля 2017, 13:24

      В Уфе Глушаков не сильнее-видно сдал .Думы о бабле.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 24 июля 2017, 12:01

      Спартак с Глушаковым не могут договориться о новом контракте, вот Каррера и начинает пробовать других игроков на его место. Спартаку надо вкладываться в лимит легионеров, поэтому и пытается найти игрока с Российским паспортом. При этом переплачивать на внутреннем рынке не хочет. Очередной парень зазвездился. Жаль. Обычно ничего хорошего в таких случаях не бывает.

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 июля 2017, 11:59

      Глушаков на скамейке, малоопытные Артем Тимофеев и Зелимхан Бакаев в стартовом составе. Это называется ротация состава, и ничего более. Каррере пригодится это, когда начнутся матчи РФПЛ вперемежку с ЛЧ. А сейчас он просто тренируется делать ротацию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      salvor1986 24 июля 2017, 11:55

      Просто последнее время, середняки стали выстреливать, но это больше на кураже, сезон после чемпионства расставляет все на свои места, взять тот же Лестер.

      -1
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 24 июля 2017, 11:26

      Усиление крайне необходимо, причем качественное!

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 июля 2017, 11:17

      Как будто большое достижение - выиграть РФПЛ. При достаточно уровне дисциплины и настроя это способна сделать любая из 16 команд.

      -3
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      Рейтинг: +979

      TUMS 24 июля 2017, 10:32

      Провалит Спартак игры в ЛЧ...

      0
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