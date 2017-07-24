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  • Кирьяков: «В ситуации с Глушаковым нужно разбираться тренерскому штабу и руководству «Спартака»

Кирьяков: «В ситуации с Глушаковым нужно разбираться тренерскому штабу и руководству «Спартака»

24 июля 2017, 07:52
30

Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился своими впечатлениями от первых двух матчей нового чемпионата России столичного «Спартака».

Напомним, московский клуб дважды сыграл вничью: с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

– Какие впечатления остались у вас от игры команды Массимо Карреры в первых двух матчах чемпионата?

– Если честно, то впечатление, будто «Спартак» все еще продолжает отмечать победы в чемпионате страны и Суперкубке. Даже Каррера выглядит по-иному, чем на старте прошлого сезона. Красно-белые, похоже, не поняли, что к ним сейчас будет совсем иное отношение, чем год назад. На чемпиона все настраиваются и все стараются дать бой. Очки у «Спартака» отняли «Динамо» и «Уфа», которых никто не считает претендентами на медали.

– По сравнению с прошлым сезоном «Спартак» не усилился…

– Это тоже очень заметно. В прошлом сезоне красно-белые выглядели очень свежо и интересно. Сейчас к ним привыкли, их изучили. Естественно, в такой ситуации просто необходимо было точечное усиление. Непонятно, почему чемпионы страны не сделали этого. Несколько позиций совершенно точно нуждались в укреплении, и сегодня Каррере приходится выпускать на поле молодых игроков. Вышедшие в стартовом составе в Уфе Артем Тимофеев и Зелимхан Бакаев, при всем уважении к этим ребятам, не соответствуют уровню Лиги чемпионов, где совсем скоро предстоит стартовать «Спартаку».

– Вас не удивляет, что при этом на скамейке запасных начинал матч капитан команды Денис Глушаков, и сегодня многие проводят параллели с ситуацией, в которой был в «Спартаке» Роман Широков?

– Достоверной информацией об этой ситуации не обладаю, а слухи комментировать не хочется. Понятно, что Глушаков объективно сильнее Тимофеева, которого он заменил в Уфе. Да и на травмы Денис не жаловался. В этой ситуации нужно разбираться тренерскому штабу и руководству «Спартака».

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Широков Роман Каррера Массимо Кирьяков Сергей
Комментарии (30)
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Одинокий волк Маквейд
1500873294
Подходящее время для желающих поговорить о лже-чемпионе, втором Лестере и просто лягнуть Спартак. По моему скромному видению, дело в короткой скамейке и потерей формы пяти спартаковских сборников.
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slavа0508
1500874341
Ещё в том году видно было что играл Спартак,на пределе,,,,Каррера выжимал из игроков всё что мог,,,и без усиления и дураку было понятно что будет провал,
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Дядя Серёжа
1500878125
Это, как его, Спартак чемпион!... Нда.
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Небомбардир
1500878283
Обратим внимание на состояние игроков! Правильно отметил Кирьяков, что они еще продолжают отмечать чемпионство и не могут выйти из....похмелья! Были моменты, когда на такие обращения реагировал модератор и удалял сообщения. Извините, сообщение то можно удалить, а вот помятые лица...остаются.
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Garrincha58
1500878962
Глушак хочет новый контракт, естественно на улучшенных условиях,а руководство жилит деньги вот и маленький конфликт,а может и нет просто дают ему понять что не стоит дружочек звезд с неба хватать ты мол не Роналду или Неймар
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adekvat
1500880795
16 лет можно отдыхать и праздновать.
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CSKA471
1500881257
Дак 16 лет празднования только начинаются!!!
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TUMS
1500881542
Провалит Спартак игры в ЛЧ...
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Dmirubo
1500884221
Как будто большое достижение - выиграть РФПЛ. При достаточно уровне дисциплины и настроя это способна сделать любая из 16 команд.
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Вадим 1972
1500886879
Спартак с Глушаковым не могут договориться о новом контракте, вот Каррера и начинает пробовать других игроков на его место. Спартаку надо вкладываться в лимит легионеров, поэтому и пытается найти игрока с Российским паспортом. При этом переплачивать на внутреннем рынке не хочет. Очередной парень зазвездился. Жаль. Обычно ничего хорошего в таких случаях не бывает.
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