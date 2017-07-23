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  • Кучук: «Ростов» владел преимуществом, но исход игры решил один стандарт»

Кучук: «Ростов» владел преимуществом, но исход игры решил один стандарт»

23 июля 2017, 22:40
12

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги домашнего матча 2-го тура РФПЛ, в котором его команда уступила «Ахмату» (0:1). Специалист признался, что остался доволен игрой своих подопечных.

«Невнимательно сыграли на одном стандарте. После 80-й минуты у соперника было три острых атаки, у нас были свободные зоны. У нас все получилось, мы владели преимуществом. Исход решил один стандарт – не накрыли игрока.

Спасибо игрокам! Мы хорошо перестраивались и превзошли «Ахмат». С нашей стороны была хорошая игра. Надо ее закреплять», – сказал Кучук.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Кучук Леонид
Комментарии (12)
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zico2205
1500844037
Почему Дядюна не выпустил???
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1500844583
Довольно-таки фальшивый оптимизм.
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VeniaminS
1500844621
Преимущество должно быть голевым!!!
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Одинокий волк Маквейд
1500873570
Ростов не заслуживал поражения, как и Динамо. Но это футбол.
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Сибирь за Спартак
1500874192
Равная игра была, ничейная.
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Svoysvoemubrat
1500874789
Когда уже Кучук будет рвать и метать на бровке?
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maior-60
1500887508
Кучук будет только пи.деть, тренер с него никакой. Он наглядно продемонстрировал свои способности в Кубани, опустив ее в ФНЛ и в Локомотиве, опустить который просто не успел - выгнали раньше. Бедный наш футбол, коль на тренерских мостиках появляются Кучуки и им подобные. Мне не понятно, почему этого чмошного опёздола не лишат тренерской лицензии и не запретят тренировать российские клубы. Болелам Ростова - выдержки и терпения!
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balaton78
1500891358
Пока не радует Ростов результатами... слишком много новых игроков..Надо время..
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Serjoga
1500911773
На Ростов сейчас "бочку катить" не стоит! Команда строится, сыгрывается! Единственное, что мне не понравилось в этом матче, так это игра Бухарова! Косит под Дзюбу! Стоит столбом, постоянно вне игры, фолит без толку! Нет того азарта, который был в прошлом сезоне! Жаль! Видимо он напрашивается оставить Ростов!
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