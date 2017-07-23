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    Кучук: «Ростов» владел преимуществом, но исход игры решил один стандарт»

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги домашнего матча 2-го тура РФПЛ, в котором его команда уступила «Ахмату» (0:1). Специалист признался, что остался доволен игрой своих подопечных.

    «Невнимательно сыграли на одном стандарте. После 80-й минуты у соперника было три острых атаки, у нас были свободные зоны. У нас все получилось, мы владели преимуществом. Исход решил один стандарт – не накрыли игрока.

    Спасибо игрокам! Мы хорошо перестраивались и превзошли «Ахмат». С нашей стороны была хорошая игра. Надо ее закреплять», – сказал Кучук.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2017 22:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июля 2017, 18:56

      На Ростов сейчас "бочку катить" не стоит! Команда строится, сыгрывается! Единственное, что мне не понравилось в этом матче, так это игра Бухарова! Косит под Дзюбу! Стоит столбом, постоянно вне игры, фолит без толку! Нет того азарта, который был в прошлом сезоне! Жаль! Видимо он напрашивается оставить Ростов!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Serjoga 24 июля 2017, 21:37

      Да пипец какой то.Все это видят,только Качук говорит нрмально

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 24 июля 2017, 13:15

      Пока не радует Ростов результатами... слишком много новых игроков..Надо время..

      0
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 24 июля 2017, 12:11

      Кучук будет только пи.деть, тренер с него никакой. Он наглядно продемонстрировал свои способности в Кубани, опустив ее в ФНЛ и в Локомотиве, опустить который просто не успел - выгнали раньше. Бедный наш футбол, коль на тренерских мостиках появляются Кучуки и им подобные. Мне не понятно, почему этого чмошного опёздола не лишат тренерской лицензии и не запретят тренировать российские клубы. Болелам Ростова - выдержки и терпения!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 июля 2017, 08:39

      Когда уже Кучук будет рвать и метать на бровке?

      7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 июля 2017, 08:29

      Равная игра была, ничейная.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 июля 2017, 08:19

      Ростов не заслуживал поражения, как и Динамо. Но это футбол.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 июля 2017, 00:17

      Преимущество должно быть голевым!!!

      5
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 июля 2017, 00:16

      Довольно-таки фальшивый оптимизм.

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 июля 2017, 00:07

      Почему Дядюна не выпустил???

      2
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > zico2205 24 июля 2017, 12:44

      потому что он мертвый

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > and4ever86 24 июля 2017, 21:38

      Не мертвее Бухарика.В 1 напа играть,...опа

      0
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