Кучук: «Ростов» владел преимуществом, но исход игры решил один стандарт»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги домашнего матча 2-го тура РФПЛ, в котором его команда уступила «Ахмату» (0:1). Специалист признался, что остался доволен игрой своих подопечных.

«Невнимательно сыграли на одном стандарте. После 80-й минуты у соперника было три острых атаки, у нас были свободные зоны. У нас все получилось, мы владели преимуществом. Исход решил один стандарт – не накрыли игрока.

Спасибо игрокам! Мы хорошо перестраивались и превзошли «Ахмат». С нашей стороны была хорошая игра. Надо ее закреплять», – сказал Кучук.