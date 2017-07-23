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РФПЛ. «Ростов» дома проиграл «Ахмату»

23 июля 2017, 21:54
12

«Ростов» в матче второго тура чемпионата России на своем поле уступил «Ахмату».

Встреча, которая проходила сегодня на стадионе «Олимп-2», завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды. Единственный гол в этом поединке на 55-й минуте забил нападающий Заур Садаев.

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Садаев, 55.

Ростов: Абаев, Мевля, Вилюш, Майер (Думбия, 64), Устинов (Паршивлюк, 81), Юсупов, Гацкан, Могилевец, Байрамян, Калачев (Зуев, 71), Бухаров.

Ахмат: Городов, Семенов, Анхель, Сампайо, Уциев, Иванов, Родолфо (Роши, 65), Мохаммади, Митришев (Бериша, 76), Балай (Садаев, 46), Лео.

Предупреждения: Сампайо, 27; Лео, 40; Родолфо, 62; Бериша, 90.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Садаев Заур
Комментарии (12)
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Tajik-za Zenit
1500836171
Жалько болельщиков ростова команда не какая конец 31 матча домашнего беспроигрышный серии
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Tsigan
1500836193
Ахмат две игры две победы-круто!
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андрей андреев
1500836899
Дело не в том,что ставят Байрамяна и Бухарика(оба мёртвые).И не в том,что Кучук никакой тренер(бейте вперёд,там кто нибудь забьёт),а в том ,что Тимоха сменился по ходу встречи)))При Бердыеве он играл весь матч.Короче,нам пипец
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Serg919
1500837509
Плять... Ростов(((
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Тазит
1500838193
С победой, берзлой)!!
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TimurT
1500842629
Оооо
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TimurT
1500842671
Мужики начали махать кулаками после драки))
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