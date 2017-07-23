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    РФПЛ. «Ростов» дома проиграл «Ахмату»

    «Ростов» в матче второго тура чемпионата России на своем поле уступил «Ахмату».

    Встреча, которая проходила сегодня на стадионе «Олимп-2», завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды. Единственный гол в этом поединке на 55-й минуте забил нападающий Заур Садаев.

    Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Садаев, 55.

    Ростов: Абаев, Мевля, Вилюш, Майер (Думбия, 64), Устинов (Паршивлюк, 81), Юсупов, Гацкан, Могилевец, Байрамян, Калачев (Зуев, 71), Бухаров.

    Ахмат: Городов, Семенов, Анхель, Сампайо, Уциев, Иванов, Родолфо (Роши, 65), Мохаммади, Митришев (Бериша, 76), Балай (Садаев, 46), Лео.

    Предупреждения: Сампайо, 27; Лео, 40; Родолфо, 62; Бериша, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 21:54
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    Комментарии11
    ...
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      Рейтинг: +2

      TimurT 23 июля 2017, 23:44

      Мужики начали махать кулаками после драки))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      TimurT 23 июля 2017, 23:43

      Оооо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 июля 2017, 22:29

      С победой, берзлой)!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Serg919 23 июля 2017, 22:18

      Плять... Ростов(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 июля 2017, 22:08

      Дело не в том,что ставят Байрамяна и Бухарика(оба мёртвые).И не в том,что Кучук никакой тренер(бейте вперёд,там кто нибудь забьёт),а в том ,что Тимоха сменился по ходу встречи)))При Бердыеве он играл весь матч.Короче,нам пипец

      3
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 23 июля 2017, 21:56

      Ахмат две игры две победы-круто!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 июля 2017, 21:56

      Жалько болельщиков ростова команда не какая конец 31 матча домашнего беспроигрышный серии

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Tajik-za Zenit 23 июля 2017, 22:10

      Орфографию(не какая) отношу на твой старческий маразм.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit > андрей андреев 23 июля 2017, 22:23

      У меня есть разрешения от учительницы русского языка как могу так и пишу так что мне все равно как ты относишься

      -1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit > ROSTOV SUPER 23 июля 2017, 22:43

      все понятно с сбродом не о чем разговаривать

      -1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit > ROSTOV SUPER 23 июля 2017, 22:50

      Замет ты меня быдлом называешь хотя ты начал что про мамку говорит

      -1
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