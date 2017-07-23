РФПЛ. «Ростов» дома проиграл «Ахмату»

«Ростов» в матче второго тура чемпионата России на своем поле уступил «Ахмату».

Встреча, которая проходила сегодня на стадионе «Олимп-2», завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненской команды. Единственный гол в этом поединке на 55-й минуте забил нападающий Заур Садаев.

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Садаев, 55.

Ростов: Абаев, Мевля, Вилюш, Майер (Думбия, 64), Устинов (Паршивлюк, 81), Юсупов, Гацкан, Могилевец, Байрамян, Калачев (Зуев, 71), Бухаров.

Ахмат: Городов, Семенов, Анхель, Сампайо, Уциев, Иванов, Родолфо (Роши, 65), Мохаммади, Митришев (Бериша, 76), Балай (Садаев, 46), Лео.

Предупреждения: Сампайо, 27; Лео, 40; Родолфо, 62; Бериша, 90.

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