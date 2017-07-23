Тарханов считает, что «Уралу» немного повезло в матче с «Динамо»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ, в котором екатеринбургский клуб одержал победу над «Динамо» (1:0).

Три очка уральцам принес гол вышедшего на замену Георгия Чантурии.

В следующем туре «Урал» встретится с «Уфой». Матч запланирован на 29 июля.

«Если со стороны смотреть, игра интересная. Темп хороший, ударов много. В концовке пошел открытый футбол. Первый тайм был более-менее равным, в атаке было даже наше преимущество, после перерыва «Динамо» чуть-чуть поджимало, но не создавало 100-процентные моменты. Нам, наверное, чуть повезло, мы забили победный гол», – сказал Тарханов.