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    Тарханов считает, что «Уралу» немного повезло в матче с «Динамо»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ, в котором екатеринбургский клуб одержал победу над «Динамо» (1:0).

    Три очка уральцам принес гол вышедшего на замену Георгия Чантурии.

    В следующем туре «Урал» встретится с «Уфой». Матч запланирован на 29 июля.

    «Если со стороны смотреть, игра интересная. Темп хороший, ударов много. В концовке пошел открытый футбол. Первый тайм был более-менее равным, в атаке было даже наше преимущество, после перерыва «Динамо» чуть-чуть поджимало, но не создавало 100-процентные моменты. Нам, наверное, чуть повезло, мы забили победный гол», – сказал Тарханов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2017 20:11
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2017, 10:04

      Вперёд Урал! Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 июля 2017, 20:56

      всегда везет кому то

      1
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