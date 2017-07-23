Мевля может сменить «Ростов» на «Рубин»

Защитник «Ростова» Миха Мевля может продолжить карьеру в «Рубине». По информации источника, казанский клуб рассматривает 27-летнего словенца в качестве усиления обороны, если команде не удастся договориться о контракте с Сесаром Навасом.

Действующее соглашение Мевли с желто-синими рассчитано до лета 2019 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне словенец провел за «Ростов» в РФПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.