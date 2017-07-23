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    Мевля может сменить «Ростов» на «Рубин»

    Защитник «Ростова» Миха Мевля может продолжить карьеру в «Рубине». По информации источника, казанский клуб рассматривает 27-летнего словенца в качестве усиления обороны, если команде не удастся договориться о контракте с Сесаром Навасом.

    Действующее соглашение Мевли с желто-синими рассчитано до лета 2019 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне словенец провел за «Ростов» в РФПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: ФАН

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    23.07.2017 19:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1297

      compka 23 июля 2017, 21:58

      а лучше чтобы оба играли в Рубине

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 июля 2017, 21:54

      все бегут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 23 июля 2017, 21:18

      Лучше бы конечно Навас разобрался там со своими делами....

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июля 2017, 19:52

      Курбан подтягивает ))Защитник хороший...

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 23 июля 2017, 19:17

      Да имейте вы наконец то совесть Рубин и Зенит...А РФС пора задуматься о потолке зарплат и общей зарплатной ведомости в клубах РФПЛ...Ну это уже вообще беспредел...Ну нельзя так играть чемпионат....Слишком уж неравные возможности....Да и половина кандидатов в сборную будет сидеть на лавке, о какой же игровой практике тогда идет речь,если Полоз и Ерохин выходят всего на несколько секунд( даже не минут)...

      4
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > zico2205 23 июля 2017, 19:43

      Это вопросы уже к самим игрокам. Хотели бы - в тот же ЦСКА, Спартак, может быть, Динамо перешли бы, где игровой практики (а где-то и еврокубков к тому же) было бы до фига и больше

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > zico2205 23 июля 2017, 20:04

      судьба их накажет скорым пердивом

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > карасевщина 23 июля 2017, 21:34

      Странный ты карась)))
      На тётеньку похожий, которая не смогла мужика упросить)))
      Весной Курбана в Краснодар сватал, а теперь в пердив...

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > гус 24 июля 2017, 00:19

      Ваши бы слова да куда надо в уши - и ВМГ получит отличных игроков (ну или кто-то еще, но я здесь за клубный патриотизм). Надеюсь, так и будет

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