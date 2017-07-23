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    Карасев: «Думаю, на московских дерби нам удалось показать и подтвердить свой уровень

    Арбитр ФИФА Сергей Карасев оценил работу своей бригады на матчах РФПЛ «Динамо»«Спартак» (2:2) и ЦСКА«Локомотив» (1:3).

    «Мы судили 18 и 21 числа, в течение четырех дней получились две серьезные игры, это впервые в моей практике. Обе игры — дерби, из-за чего было еще тяжелее, более напряженно, потому что это топовые клубы, к которым повышенное внимание со стороны болельщиков и специалистов.

    Мы с каждой игрой стараемся прогрессировать, и здесь постарались отсудить так, чтобы не делать ошибок в простых ситуациях, потому что цена каждой ошибки возрастает. Мы постарались отработать достаточно ровно, чтобы все было понятно для команд, специалистов и болельщиков.

    Думаю, что нам удалось показать и подтвердить свой уровень, который накладывает на нас некоторые обязательства, ведь все на нас смотрят. Мы смогли задать планочку для первых двух туров, доказать прежде всего себе, что мы можем, выложились на сто процентов.

    Мы очень довольны, что за эти дни показали такую работу. Надеемся, в дальнейшем мы не опустимся ниже этого уровня», — сказал Карасев.

    Источник: ТАСС

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    23.07.2017 16:30
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 июля 2017, 17:04

      Удалось показать и подтвердить низкий уровень судей.

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 23 июля 2017, 16:46

      на четвёрку.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > neofizer 23 июля 2017, 19:03

      Скорее - на тройку.....

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