Геркус поздравил болельщиков «Локомотива» с 95-летием клуба

В день 95-летия «Локомотива» президент клуба Илья Геркус выступил с обращением.

«Дорогие друзья!

Сегодня наш клуб отмечает свое 95-летие. История железнодорожной команды началась в 1922 году с инициативы работников Московско-Казанской Железной дороги. В «Казанке» собрались любители футбола, которые посвящали свободное время тренировкам и играм. И все, что у них было, — форма да мяч.

«Локомотив» сегодня — один из столпов отечественного футбола. «Железнодорожники» долгие годы вкладывали в клуб свою любовь и труд, помогали команде добиваться выдающихся успехов. Мы обладаем современной развитой инфраструктурой со стадионом, базой, полями, академией. Но главное достояние «Локомотива» — его болельщики. В этот день мы благодарим каждого за пройденный путь с командой.

Впереди у «Локомотива» большие цели и множество испытаний. К столетнему юбилею мы должны подойти с новыми победами и достижениями.

И не раз помянуть добрым словом энтузиастов, организовавших в 1922-м «Казанку».

Поздравляю с юбилеем всех, в чьем сердце «Локомотив»», — сказал Геркус.