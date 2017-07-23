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    Геркус поздравил болельщиков «Локомотива» с 95-летием клуба

    В день 95-летия «Локомотива» президент клуба Илья Геркус выступил с обращением.

    «Дорогие друзья!

    Сегодня наш клуб отмечает свое 95-летие. История железнодорожной команды началась в 1922 году с инициативы работников Московско-Казанской Железной дороги. В «Казанке» собрались любители футбола, которые посвящали свободное время тренировкам и играм. И все, что у них было, — форма да мяч.

    «Локомотив» сегодня — один из столпов отечественного футбола. «Железнодорожники» долгие годы вкладывали в клуб свою любовь и труд, помогали команде добиваться выдающихся успехов. Мы обладаем современной развитой инфраструктурой со стадионом, базой, полями, академией. Но главное достояние «Локомотива» — его болельщики. В этот день мы благодарим каждого за пройденный путь с командой.

    Впереди у «Локомотива» большие цели и множество испытаний. К столетнему юбилею мы должны подойти с новыми победами и достижениями.

    И не раз помянуть добрым словом энтузиастов, организовавших в 1922-м «Казанку».

    Поздравляю с юбилеем всех, в чьем сердце «Локомотив»», — сказал Геркус.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.07.2017 15:27
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