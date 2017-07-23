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    «Локомотиву» исполнилось 95 лет

    Московский «Локомотив» отмечает 95 лет со дня основания. На начальном этапе существования клуб назывался «Казанка». Первый матч состоялся 23 июля 1922 года.

    «Что мы знаем о команде 95-летней давности? Она объединила железнодорожников различных специальностей. Тех, кто имел желание тренироваться и играть после рабочей смены. Не все футболисты тех лет идентифицированы, не все фамилии участников матчей определены любителями футбольной истории. Но мы точно знаем, что они искренне любили эту игру», – говорится в сообщении на официальном сайте железнодорожников.

    В истории клуба значатся две победы в РФПЛ, Кубке СССР и Суперкубке России, семь – в Кубке страны.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.07.2017 12:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2017, 18:20

      Хоть и болельщик Спартака, но всегда с большой симпатией относился к железнодорожникам. С праздником Локо!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 июля 2017, 17:23

      почему не этот лого сделали тогда на форму

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 23 июля 2017, 15:15

      Спасибо МУЖИКИ!не ожидал увидеть столько лестных слов, вы красавцы, спасибо за поздравления!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июля 2017, 15:03

      Величие клуба определяют традиции, люди и победы.... Познавшие историю становления клуба, его взлёты и падения - истинные болельщики и трепетные хранители клубных традиций!!... С праздником!... Вдохновенных побед и успешной подготовки игроков сборной!....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > insider_retro 23 июля 2017, 15:13

      Спасибо!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 июля 2017, 14:32

      Хорошая дата! Не отстаёте от ЦСКА и Спартака!! В год 95летия выиграли КР,молодцы!!! Не снижайте планку. Отбирайте очки у Зенита и Спартака..
      Армейцы вас уже поздравили..

      4
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:23

      С Днюшкой!

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 13:56

      Поздравления!

      3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 23 июля 2017, 13:56

      Желаю «Локомотиву» побольше болельщиков на стадионе, клуб Премьер лиги с 95-летней историей не заслуживает иметь всего лишь 6 тысяч на домашнем матче.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 23 июля 2017, 13:47

      Желаю больших побед в рфпл и лиге европы!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 23 июля 2017, 13:18

      Мои поздравления, железнодорожники!)

      5
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