«Локомотиву» исполнилось 95 лет

Московский «Локомотив» отмечает 95 лет со дня основания. На начальном этапе существования клуб назывался «Казанка». Первый матч состоялся 23 июля 1922 года.

«Что мы знаем о команде 95-летней давности? Она объединила железнодорожников различных специальностей. Тех, кто имел желание тренироваться и играть после рабочей смены. Не все футболисты тех лет идентифицированы, не все фамилии участников матчей определены любителями футбольной истории. Но мы точно знаем, что они искренне любили эту игру», – говорится в сообщении на официальном сайте железнодорожников.

В истории клуба значатся две победы в РФПЛ, Кубке СССР и Суперкубке России, семь – в Кубке страны.