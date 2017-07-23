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«Локомотиву» исполнилось 95 лет

23 июля 2017, 12:51
15

Московский «Локомотив» отмечает 95 лет со дня основания. На начальном этапе существования клуб назывался «Казанка». Первый матч состоялся 23 июля 1922 года.

«Что мы знаем о команде 95-летней давности? Она объединила железнодорожников различных специальностей. Тех, кто имел желание тренироваться и играть после рабочей смены. Не все футболисты тех лет идентифицированы, не все фамилии участников матчей определены любителями футбольной истории. Но мы точно знаем, что они искренне любили эту игру», – говорится в сообщении на официальном сайте железнодорожников.

В истории клуба значатся две победы в РФПЛ, Кубке СССР и Суперкубке России, семь – в Кубке страны.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (15)
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XaXatyn
1500804115
С Днем рождения любимая команда !
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Evgeniy32
1500804489
С днем рождения, Локо!
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Alex Y
1500805105
Поздравляю!
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_peretrukhin8
1500805139
Мои поздравления, железнодорожники!)
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Lokofint
1500806872
Желаю больших побед в рфпл и лиге европы!!!
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Freyk
1500807382
Желаю «Локомотиву» побольше болельщиков на стадионе, клуб Премьер лиги с 95-летней историей не заслуживает иметь всего лишь 6 тысяч на домашнем матче.
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xLINDAx
1500807397
Поздравления!
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за ЦСКА с 1980г
1500809562
Хорошая дата! Не отстаёте от ЦСКА и Спартака!! В год 95летия выиграли КР,молодцы!!! Не снижайте планку. Отбирайте очки у Зенита и Спартака.. Армейцы вас уже поздравили..
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insider_retro
1500811388
Величие клуба определяют традиции, люди и победы.... Познавшие историю становления клуба, его взлёты и падения - истинные болельщики и трепетные хранители клубных традиций!!... С праздником!... Вдохновенных побед и успешной подготовки игроков сборной!....
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Munez89
1500812149
Спасибо МУЖИКИ!не ожидал увидеть столько лестных слов, вы красавцы, спасибо за поздравления!!!
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