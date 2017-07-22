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На матч «Зенит» – «Рубин» пришли 38 тысяч зрителей

22 июля 2017, 23:58
17

«Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:1 в рамках встречи второго тура чемпионата России. Полузащитник Себастьян Дриусси забил победный гол на первой добавленной минуте.

В концовке встречи диктор по стадиону «Санкт-Петебург» сообщил о том, что с трибун матч посмотрело 38284 зрителя.

Максимальная вместимость арены для спортивных событий равна 68 тысячам. Для театрально-концертных мероприятий – 80.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин
Комментарии (17)
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Lenin26
1500757228
мне интересно сколько это в Петровких
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1500759898
Один город - одна команда. Где биток? Самара в середине нулевых была круче.
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dyema
1500794818
На вид казалось, что за 40 тысяч было, а фанатский вираж будет некоторое время пустовать. Они переехали с Петровского, а мест здесь для них больше, пока новые подтянуться - время нужно. Опять-же лето, суббота и всё вытекающее из этого.......
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dok66
1500807193
Для такого города как Питер 38 т. - это очень мало ! Тем более , что в городе всего одна топ-команда ! А еще некие топ-менеджеры кричат на все углах , что у Зенита больше всех болельщиков ! ???
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Bh
1500888297
Посоны, поиск: рфпл.орг + Статистика РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу

и рыдайте он-лайн, глядя на посещаемость своей команды, а Зенит будет на всех первых местах во всех рейтингах к концу сезона, почему? Потому что Гинер все купил! ой, Федун всё купил! ааа не, Миллер всё купил! :DDD
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