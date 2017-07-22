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    На матч «Зенит» – «Рубин» пришли 38 тысяч зрителей

    «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:1 в рамках встречи второго тура чемпионата России. Полузащитник Себастьян Дриусси забил победный гол на первой добавленной минуте.

    В концовке встречи диктор по стадиону «Санкт-Петебург» сообщил о том, что с трибун матч посмотрело 38284 зрителя.

    Максимальная вместимость арены для спортивных событий равна 68 тысячам. Для театрально-концертных мероприятий – 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 23:58
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      Bh 24 июля 2017, 12:24

      Посоны, поиск: рфпл.орг + Статистика РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу



      и рыдайте он-лайн, глядя на посещаемость своей команды, а Зенит будет на всех первых местах во всех рейтингах к концу сезона, почему? Потому что Гинер все купил! ой, Федун всё купил! ааа не, Миллер всё купил! :DDD

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июля 2017, 13:53

      Для такого города как Питер 38 т. - это очень мало ! Тем более , что в городе всего одна топ-команда ! А еще некие топ-менеджеры кричат на все углах , что у Зенита больше всех болельщиков ! ???

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      Рейтинг: +10

      Bh > dok66 24 июля 2017, 12:17

      C 2003 года Зенит занимает 2 место по общей посещаемости, на 1 месте был Спартак(с 2004), 2 раза за это время Зенит занимал первую строчку последний раз 13/14 году.


      С новым стадионом Зенит будет занимать первое место, т.к. даже 38 - это почти в 2 раза больше Петровского.

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Bh 25 июля 2017, 12:39

      Только вот как быть с таким показателем как % заполняемости трибун? На игре с Рубином в районе 55 получилось. Не мало ли?

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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 июля 2017, 10:26

      На вид казалось, что за 40 тысяч было, а фанатский вираж будет некоторое время пустовать. Они переехали с Петровского, а мест здесь для них больше, пока новые подтянуться - время нужно. Опять-же лето,
      суббота и всё вытекающее из этого.......

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > dyema 23 июля 2017, 13:23

      Так как раз то летом народу должно быть больше, в октябре-ноябре катить на футбол желающих будет меньше. Народ тем более соскучился по футболу за паузу между чемпионатами

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      Рейтинг: +272

      Inks > Aleksandr_1986_Spb_ 23 июля 2017, 15:31

      Погодного фактора уже не будет, могут закрыть крышу и ноябрьская слякоть никого не отпугнёт, а в разгар рабочих месяцев людям хочется отвлечься, в частности на футбол

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Aleksandr_1986_Spb_ 23 июля 2017, 16:52

      Как раз летом сезон отпусков и поездок по морям, я например не был на матче по этой причине

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Alex ostrov 23 июля 2017, 17:05

      Ладно-ладно, ищите оправдания болельщики "самого популярного" клуба. Сколько ждать то на Анжи?

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Aleksandr_1986_Spb_ 23 июля 2017, 17:14

      Наверное 2 миллиона из 5 уехали на моря и ещё 1,5 копать картошку на дачу? Типа, вот вернёмся с огородов и в октября соберем таки 40000 тысяч.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 июля 2017, 00:44

      Один город - одна команда. Где биток? Самара в середине нулевых была круче.

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Кlaksvikar Ittrotarselag 23 июля 2017, 01:30

      Согласен. В Туле лучше ходят на футбол.

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      Рейтинг: +52

      FAN15 > Aleksandr_1986_Spb_ 23 июля 2017, 14:32

      В Туле биток почти всегда, ещё бы.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 23 июля 2017, 00:00

      мне интересно сколько это в Петровких

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Lenin26 23 июля 2017, 00:03

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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Lenin26 23 июля 2017, 06:10

      1,85

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