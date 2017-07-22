На матч «Зенит» – «Рубин» пришли 38 тысяч зрителей

«Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:1 в рамках встречи второго тура чемпионата России. Полузащитник Себастьян Дриусси забил победный гол на первой добавленной минуте.
В концовке встречи диктор по стадиону «Санкт-Петебург» сообщил о том, что с трибун матч посмотрело 38284 зрителя.
Максимальная вместимость арены для спортивных событий равна 68 тысячам. Для театрально-концертных мероприятий – 80.
Источник: Бомбардир.ру
и рыдайте он-лайн, глядя на посещаемость своей команды, а Зенит будет на всех первых местах во всех рейтингах к концу сезона, почему? Потому что Гинер все купил! ой, Федун всё купил! ааа не, Миллер всё купил! :DDD