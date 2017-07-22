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    Экс-нападающий «МЮ» Заха сказал, что болельщики клуба называли его черной обезьяной

    «Кристал Пэлас» в выставочной встрече в Китае обыграл «Вест Бром» со счетом 2:0. После матча нападающий лондонского клуба Вилфрид Заха рассказал об оскорблениях в свой адрес в интернете.

    «Если болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» чувствуют себя лучше после того, как называют меня черной обезьяной, то могут продолжать в том же духе», – написал 24-летний англичанин ивуарийского происхождения в Instagram Stories.

    Заха выступал за «МЮ» с 2013 по 2015 год. «Кристал Пэлас» заработал на продаже форварда 11,8 миллиона евро. В феврале 2015 «стекольщики» вернули игрока за 3,8 миллиона.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.07.2017 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 23 июля 2017, 00:38

      Люди просто называют вещи своими именами!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -5

      Егориус > WhiteEgon 23 июля 2017, 00:58

      ты долбаёб

      1
      Ответить
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