Экс-нападающий «МЮ» Заха сказал, что болельщики клуба называли его черной обезьяной

«Кристал Пэлас» в выставочной встрече в Китае обыграл «Вест Бром» со счетом 2:0. После матча нападающий лондонского клуба Вилфрид Заха рассказал об оскорблениях в свой адрес в интернете.

«Если болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» чувствуют себя лучше после того, как называют меня черной обезьяной, то могут продолжать в том же духе», – написал 24-летний англичанин ивуарийского происхождения в Instagram Stories.

Заха выступал за «МЮ» с 2013 по 2015 год. «Кристал Пэлас» заработал на продаже форварда 11,8 миллиона евро. В феврале 2015 «стекольщики» вернули игрока за 3,8 миллиона.