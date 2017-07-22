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    Венгер: «Слухи об уходе Санчеса – это фантазии журналистов»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал возможный уход Алексиса Санчеса. Сегодня «Бомбардир» писал о встрече нападающего с представителями «ПСЖ». Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро. Недельная зарплата чилийца может составить 390 тысяч евро.

    «Это фантазии журналистов», – ответил Венгер на вопрос о том, покинет ли Санчес команду.

    В минувшем сезоне форвард забил 30 голов и отдал 19 результативных передач в 51 матче всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов. Согласно ряду СМИ, игрок сборной Чили хочет уйти из-за неучастия «канониров» в следующем сезоне Лиги чемпионов.

    Источник: Twitter

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    22.07.2017 19:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 22 июля 2017, 20:12

      как они цены составляют? лукаку-80, погба-100, санчес-60.... цены от фонаря придумывают, что ли?

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