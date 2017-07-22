Венгер: «Слухи об уходе Санчеса – это фантазии журналистов»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал возможный уход Алексиса Санчеса. Сегодня «Бомбардир» писал о встрече нападающего с представителями «ПСЖ». Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро. Недельная зарплата чилийца может составить 390 тысяч евро.

«Это фантазии журналистов», – ответил Венгер на вопрос о том, покинет ли Санчес команду.

В минувшем сезоне форвард забил 30 голов и отдал 19 результативных передач в 51 матче всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов. Согласно ряду СМИ, игрок сборной Чили хочет уйти из-за неучастия «канониров» в следующем сезоне Лиги чемпионов.