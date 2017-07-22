«Челси» поспорит с «Реалом» и «Барселоной» за защитника «Ниццы» Сарра

Защитник «Ниццы» Маланг Сарр привлек внимание больших европейских команд. Интерес к 18-летнему игроку проявляет «Челси», однако синим придется выдержать конкуренцию со стороны «Реала» и «Барселоны».

Француз является воспитанником «орлят» и находится в структуре клуба с пятилетнего возраста.

В прошлом сезоне он провел 32 матча, забил один гол, сделал две результативные передачи и заработал четыре желтые карточки. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2021 года, а стоимость оценивается в 4 миллиона евро.