Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» поспорит с «Реалом» и «Барселоной» за защитника «Ниццы» Сарра

    Защитник «Ниццы» Маланг Сарр привлек внимание больших европейских команд. Интерес к 18-летнему игроку проявляет «Челси», однако синим придется выдержать конкуренцию со стороны «Реала» и «Барселоны».

    Француз является воспитанником «орлят» и находится в структуре клуба с пятилетнего возраста.

    В прошлом сезоне он провел 32 матча, забил один гол, сделал две результативные передачи и заработал четыре желтые карточки. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2021 года, а стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2017 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11