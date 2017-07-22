Молодежное первенство. «Динамо» победило «Урал», забив пять голов

В матче второго тура молодежного первенства «Динамо» нанесло разгромное поражение «Уралу», отправив в сетку ворот соперника пять голов. Хет-триком в составе бело-голубых отметился Станислав Лацевич. Еще по голу забили Максим Кузьмин и Никита Калугин.

Россия. Молодежное первенство. 2-й тур

Динамо (мол.) – Урал (мол.) – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Лацевич, 12; 2:0 – Лацевич, 17; 2:1 – Калачев, 18 (в свои ворота); 3:1 – Кузьмин, 23; 4:1 – Лацевич, 58; 5:1 – Калугин, 64.

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