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    Ари пропустит ближайшие матчи «Локомотива», точный диагноз игроку будет поставлен позднее

    Нападающий «Локомотива» Ари не выйдет на поле в ближайших матчах железнодорожников. При этом точный диагноз 31-летнему игроку пока не поставлен, это буде сделано позднее.

    «В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава, и в ближайшие несколько дней определить точный объем травмы не представляется возможным. Поэтому исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит», – говорится в заявлении медицинского штаба красно-зеленых.

    Напомним, бразилец получил травму в матче второго тура РФПЛ против ЦСКА (3:1). Он был унесен с поля на носилках.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    22.07.2017 16:47
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