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    Бонуччи: «В последние месяцы в «Ювентусе» что-то разрушилось»

    Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о своем уходе из клуба. Напомним, футболист за 42 миллиона евро перешел в «Милан».

    «Я отдал «Ювентусу» семь лет и надеялся уйти красиво. Хотелось чувствовать себя важным, но в последние месяцы в «Ювентусе» что-то разрушилось.

    Следствием этого стало то, что я покинул клуб. Я многое дал клубу, поэтому не чувствую себя каким-то предателем или наемником», – сказал Бонуччи.

    «Я думал, что это шутка». Самый важный трансфер лета состоялся в Италии

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    22.07.2017 11:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +720

      Flydis 22 июля 2017, 12:23

      Да всем и так было понятно, что это все из-за тёрок с Аллегри. Ничего там не рушилось в плане игры. Иначе Юве не был бы одной из сильнейших команд европы на данный момент.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 июля 2017, 12:05

      Касильяс тоже хотел уйти красиво после 20 лет и больше, тоже самое ...

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