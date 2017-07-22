Бонуччи: «В последние месяцы в «Ювентусе» что-то разрушилось»

Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о своем уходе из клуба. Напомним, футболист за 42 миллиона евро перешел в «Милан».

«Я отдал «Ювентусу» семь лет и надеялся уйти красиво. Хотелось чувствовать себя важным, но в последние месяцы в «Ювентусе» что-то разрушилось.

Следствием этого стало то, что я покинул клуб. Я многое дал клубу, поэтому не чувствую себя каким-то предателем или наемником», – сказал Бонуччи.

«Я думал, что это шутка». Самый важный трансфер лета состоялся в Италии