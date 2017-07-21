Мората стал игроком «Челси», подписав контракт на пять лет

Уже бывший нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората официально стал игроком английского «Челси». Соглашение с «пенсионерами» рассчитано на пять лет. В год спортсмен будет зарабатывать 9 миллионов евро.

В ближайшее время испанец присоединится к новым партнерам, проходящим предсезонную подготовку в данный момент в Сингапуре.

Ранее «Бомбардир» писал, что англичане заплатят за футболиста порядка 80 миллионов евро. Это позволит Морате стать самым дорогим испанским игроком в истории.