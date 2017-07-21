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    Мората стал игроком «Челси», подписав контракт на пять лет

    Уже бывший нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората официально стал игроком английского «Челси». Соглашение с «пенсионерами» рассчитано на пять лет. В год спортсмен будет зарабатывать 9 миллионов евро.

    В ближайшее время испанец присоединится к новым партнерам, проходящим предсезонную подготовку в данный момент в Сингапуре.

    Ранее «Бомбардир» писал, что англичане заплатят за футболиста порядка 80 миллионов евро. Это позволит Морате стать самым дорогим испанским игроком в истории.

    Источник: ФК «Челси»

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    21.07.2017 23:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 22 июля 2017, 06:13

      На фото как будто не он

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 22 июля 2017, 05:25

      Отличная новость, теперь надо побыстрее сыграться с командой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Khdjimurad095 22 июля 2017, 00:38

      Теперь увидем что может Мората и чтотне может

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Khdjimurad095 22 июля 2017, 00:48

      мората смог в юве, как отмечали многие - под руководством конте... и даже заставил реал вернуть себя... думаю и сейчас мората сможет в челси, под руководством конте...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 22 июля 2017, 00:33

      Челси чемпион!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 21 июля 2017, 23:46

      Отличный трансфер!!! Удачи ему в новой команде!!!!!

      2
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