Гилерме считает, что легионеры нужны российскому футболу

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме высказался по поводу возможного изменения лимита на легионеров. Вратарь утверждает, что увеличение количества иностранных игроков поможет российским футболистам развиваться.

«Считаю, что легионеры нужны. Не говорю, что русские игроки плохие. Но все прекрасно знают, что при предыдущей системе уровень чемпионата был выше.

Мне российский футбол дал все. Я уже десять лет в России. Российский футбол сделал меня таким», – сказал Гилерме.

Напомним, Гилерме – бразилец, получивший российское гражданство. В матче прошедшего тура «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 3:1. В матче отметились голами три легионера.

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