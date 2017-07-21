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    Гилерме считает, что легионеры нужны российскому футболу

    Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме высказался по поводу возможного изменения лимита на легионеров. Вратарь утверждает, что увеличение количества иностранных игроков поможет российским футболистам развиваться.

    «Считаю, что легионеры нужны. Не говорю, что русские игроки плохие. Но все прекрасно знают, что при предыдущей системе уровень чемпионата был выше.

    Мне российский футбол дал все. Я уже десять лет в России. Российский футбол сделал меня таким», – сказал Гилерме.

    Напомним, Гилерме – бразилец, получивший российское гражданство. В матче прошедшего тура «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 3:1. В матче отметились голами три легионера.

    «Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 июля 2017, 09:58

      Палыч просто обязан после матча с ЦСКА посадить Гилю на скамейку и дать шанс Медведю!!!

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