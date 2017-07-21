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Дворкович недоволен организацией «Динамо» матча со «Спартаком»

21 июля 2017, 20:14
3

Первый вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович с неодобрением высказался о беспорядках, имевших место в рамках матча первого тура РФПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:2). По мнению политика, бело-голубые недостаточно серьезно отнеслись к организации поединка.

«Отдельные группы болельщиков и отдельные люди, нарушающие закон, всегда есть. Главное – против них качественно и своевременно, без всяких поблажек, бороться. Такое может быть в каждой стране, должна быть реакция, важно не допускать массового повторения. Я бы не акцентировал внимание на отдельных эпизодах, важно показать шаг за шагом борьбу с этими явлениями, чтобы их было как можно меньше на стадионах.

Меня, конечно, больше беспокоит то, что было на матче «Динамо» – «Спартак. Дело даже не в ВИП-ложе, а во всем стадионе, мне кажется, это было излишне агрессивное боление, скорее, похожее на 90-е годы, чем на это столетие. Это не красит организаторов матча, которые недостаточно поработали с болельщиками. Нужно соответствовать уровню премьер-лиги, хотя такое бывает и на стадионах и «Спартака», и ЦСКА.

Конечно, здесь многое зависит от самого человека – от его культуры, самоуважения, но организаторы тем не менее отвечают за безопасность на матче, это их обязанность. Нужно прививать культуру, работать с ассоциациями болельщиков, не допускать тех, кто уже провинился. А как еще перед чемпионатом мира? По-другому нельзя», – говорит Дворкович.

Напомним, что в результате беспорядков пострадали несколько болельщиков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (3)
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la verdad
1500659061
Путинский очколиз..
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Aleksandr_1986_Spb_
1500663524
Он за Спартак просто, расстроился из-за упущенной победы. Выиграл бы Спартак, говорил бы "как у Вас в Химках всё здорово"..
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Диктор
1500692603
Да это просто обычное быдло было,недостойное называться болельщиками.
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