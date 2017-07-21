Витиньо и Дзагоев сыграют в атаке ЦСКА против «Локомотива», Лысов и Баринов – в основе железнодорожников

Стали известны составы московских ЦСКА и «Локомотива» на матч второго тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Фернандес, Натхо, Головин, Вернблум, Щенников, Витиньо, Дзагоев.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Баринов, Кверквелия, Лысов, И. Денисов, Фарфан, Тарасов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

Встреча начнется 21 июля в 19:30 по Москве на «ВЭБ Арене». «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.

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