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    Отец Еременко: «Рома будет отбывать дисквалификацию, после чего вернется»

    Алексей Еременко, отец экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко, прокомментировал решение спортивного арбитражного суда оставить в силе дисквалификацию своего сына. Напомним, что финский хавбек отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

    «Не знаю, что и сказать. Изначально дисквалификация была два года, потому на два года и настраивались. Апелляция давала надежду, но совсем маленькую. Что будет дальше? Все по-старому: как говорили изначально, Рома будет отбывать дисквалификацию, после чего вернется. Осталось еще чуть больше года. Ничего не изменилось.

    Про будущее Романа в ЦСКА сказать ничего не могу – не ко мне вопрос. Это меня не интересует. Остается отбыть дисквалификацию, а дальше будет видно. Больше никакой информации у меня нет», — сказал Алексей Еременко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2017 15:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 21 июля 2017, 19:42

      Вернётся к белой дорожке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 21 июля 2017, 19:07

      Роман ,думаю,и так понял свою ошибку.И за это время должен сделать все для того,чтобы восстановиться ,как физически ,так и психологически.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июля 2017, 18:14

      Вы бы ему хоть ремня дали,что ли...А то рассказываете так,как будто с сигаретой в школьном туалете поймали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 июля 2017, 16:53

      Жаль, что не сократили дисквалификацию.

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