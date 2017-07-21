Отец Еременко: «Рома будет отбывать дисквалификацию, после чего вернется»

Алексей Еременко, отец экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко, прокомментировал решение спортивного арбитражного суда оставить в силе дисквалификацию своего сына. Напомним, что финский хавбек отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

«Не знаю, что и сказать. Изначально дисквалификация была два года, потому на два года и настраивались. Апелляция давала надежду, но совсем маленькую. Что будет дальше? Все по-старому: как говорили изначально, Рома будет отбывать дисквалификацию, после чего вернется. Осталось еще чуть больше года. Ничего не изменилось.

Про будущее Романа в ЦСКА сказать ничего не могу – не ко мне вопрос. Это меня не интересует. Остается отбыть дисквалификацию, а дальше будет видно. Больше никакой информации у меня нет», — сказал Алексей Еременко.