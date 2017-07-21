Головин: «За чемпионство будут бороться ЦСКА, «Зенит» и «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал фаворитов нынешнего сезона чемпионата России. По мнению 21-летнего хавбека, за победу в РФПЛ его команда поборется с «Зенитом» и «Спартаком».

– Кто главный фаворит стартовавшего чемпионата?

– Думаю, вся основная борьба пойдет между тремя командами: ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы очень прилично усилились, я в курсе трансферных новостей и могу сказать, что новые игроки действительно усилят команду. «Спартак» в эйфории от победы и наверняка очень серьезно настраивается на предстоящий сезон, мечтая доказать, что произошедшее – не случайность. Ну, а мы все последние годы либо первые, либо вторые, прекрасно знаем задачи, которые ставятся перед нами каждый год, и делаем все, чтобы их выполнять.

Возможно, при определенных раскладах к нашей тройке может присоединиться и «Краснодар», но в первую очередь нам нужно не отпустить вперед «Спартак» и «Зенит».