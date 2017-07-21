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    Головин: «За чемпионство будут бороться ЦСКА, «Зенит» и «Спартак»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал фаворитов нынешнего сезона чемпионата России. По мнению 21-летнего хавбека, за победу в РФПЛ его команда поборется с «Зенитом» и «Спартаком».

    – Кто главный фаворит стартовавшего чемпионата?

    – Думаю, вся основная борьба пойдет между тремя командами: ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы очень прилично усилились, я в курсе трансферных новостей и могу сказать, что новые игроки действительно усилят команду. «Спартак» в эйфории от победы и наверняка очень серьезно настраивается на предстоящий сезон, мечтая доказать, что произошедшее – не случайность. Ну, а мы все последние годы либо первые, либо вторые, прекрасно знаем задачи, которые ставятся перед нами каждый год, и делаем все, чтобы их выполнять.

    Возможно, при определенных раскладах к нашей тройке может присоединиться и «Краснодар», но в первую очередь нам нужно не отпустить вперед «Спартак» и «Зенит».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.07.2017 12:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +203

      Serg919 21 июля 2017, 19:47

      Хабаровск и Тосно против

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 21 июля 2017, 18:15

      Еще один Капитан очевидность )))))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 16:16

      Значит заявленная троица будет бороться за чемпионство, а остальные выступят в роли поставщиков очков.... Надеюсь, что в расклад вмешается его Величество случай и интрига не умрёт до последних туров....

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > insider_retro 21 июля 2017, 17:14

      так всегда и бывает газ нефть и свет руляд

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 21 июля 2017, 16:07

      да зае...ли вы со своими прогнозами, капитаны мать вашу очевидности. нет, б...я за чемпионство поборется "Амкар" и Хабаровск.

      2
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      Рейтинг: +13

      mouse82 21 июля 2017, 15:11

      Зенит чемпион!!! В этом сезоне мы точно первенство вырвем из рук ЦСКА)) А на третьем месте вполне может и оказаться и Анжи) Спартак же будет на 4 или 5 месте

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 21 июля 2017, 15:11

      так ведь хочется чтобы и у нас появился бы свой месси

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 21 июля 2017, 14:49

      Журналисты, хватит делать из "подающих надежды" звездюков! Стоит пацану чуть выделиться из общей массы, вы раздуваете из этого сенсацию- новый Месси (мессия). Дайте им спокойно тренироваться и играть!
      Ну не та фигура Головин (при всем уважении), чье мнение интересно болельщикам, со стажем, как два его возраста.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 июля 2017, 14:13

      ЦСКА чемпион

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 21 июля 2017, 13:43

      Плюс Локо и Краснодар

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 июля 2017, 13:24

      А Ахмат, сначала думай, потом говори!

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