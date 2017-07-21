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  • Головин: «За чемпионство будут бороться ЦСКА, «Зенит» и «Спартак»

Головин: «За чемпионство будут бороться ЦСКА, «Зенит» и «Спартак»

21 июля 2017, 12:52
23

Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал фаворитов нынешнего сезона чемпионата России. По мнению 21-летнего хавбека, за победу в РФПЛ его команда поборется с «Зенитом» и «Спартаком».

– Кто главный фаворит стартовавшего чемпионата?

– Думаю, вся основная борьба пойдет между тремя командами: ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы очень прилично усилились, я в курсе трансферных новостей и могу сказать, что новые игроки действительно усилят команду. «Спартак» в эйфории от победы и наверняка очень серьезно настраивается на предстоящий сезон, мечтая доказать, что произошедшее – не случайность. Ну, а мы все последние годы либо первые, либо вторые, прекрасно знаем задачи, которые ставятся перед нами каждый год, и делаем все, чтобы их выполнять.

Возможно, при определенных раскладах к нашей тройке может присоединиться и «Краснодар», но в первую очередь нам нужно не отпустить вперед «Спартак» и «Зенит».

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Головин Александр
Комментарии (23)
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карасевщина
1500631085
головкин бредит
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Бугимен
1500631206
вот так будет после 30 тура. 1. Спартак 2. Краснодар 3. Рубин 4. Локомотив 5. Ахмат 6. Амкар 7. Уфа 8. Динамо 9. цска 10. Анжи 11. Урал 12. Зенит (Манчини. чемодан-аэропорт-Италия)
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DeutschlandUberAlles
1500631386
Спасибо кэп
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Джавел.
1500631913
Надо же, какое глубокое умозаключение...
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Одинокий волк Маквейд
1500632192
Видно, что слушал Карпина.
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vladik12
1500632213
Сколько же научной новизны в этой реплике! Будете рассказывать внукам, что застали лучшие годы этого исследователя футбольной мысли.
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Сибирь за Спартак
1500632365
Умный мальчик, далеко пойдет.
Ответить
Svoysvoemubrat
1500632658
А Ахмат, сначала думай, потом говори!
Ответить
mouse82
1500639113
Зенит чемпион!!! В этом сезоне мы точно первенство вырвем из рук ЦСКА)) А на третьем месте вполне может и оказаться и Анжи) Спартак же будет на 4 или 5 месте
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sergey_86-76
1500642462
да зае...ли вы со своими прогнозами, капитаны мать вашу очевидности. нет, б...я за чемпионство поборется "Амкар" и Хабаровск.
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