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    Футболисты «Шальке-04» вместо денежных штрафов будут работать в фаншопах

    Провинившиеся футболисты «Шальке-04» будут не только выплачивать денежные штрафы в казну клуба, но и работать в свободные дни в фаншопах. Такое решение было принято руководством клуба.

    «Сейчас у нас действует система штрафов свободных дней. Провинившийся игрок может вместо денежного штрафа отработать в фаншопе. Сделано это из-за понимания того, что денежными штрафами мы вряд ли сможем доставить проблемы игрокам», – рассказал спортивный директор клуба Кристиан Хайдель.

    Напомним, что в прошедшем сезоне «Шальке-04» занял 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

    Источник: Bild

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    21.07.2017 08:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +70

      savdail 21 июля 2017, 22:07

      Идея прекрасная. И каждому по Шурику в напарники. Тогда заиграют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 21 июля 2017, 12:00

      шли бы к нам на цементный лопатами махать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 21 июля 2017, 11:06

      Ха-ха. круто. Надо и нашим общественные работы придумать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      pus87 21 июля 2017, 09:27

      согласен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 июля 2017, 09:27

      Ха прикольно, вот у нас так нужно делать и гастарбайтеров можно не завозить.......наши олухи ещё и в соседних странах со своими косяками покрасят все заборы)))

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > Боцман59rus 21 июля 2017, 09:47

      так не заборы провинились, а игроки......а какая работа для них будет заборы красить, улицы мести не важно)

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 июля 2017, 09:19

      Сколько у нас непокрашенных заборов.

      2
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 21 июля 2017, 09:09

      "Сделано это из-за понимания того, что денежными штрафами мы вряд ли сможем доставить проблемы игрокам"-вот она,любовь к фанатам))):D

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 08:52

      Идея свежая и искромётная, но не факт, что игроки с контрактами на руках согласятся стоять за прилавком магазина, пусть даже и за какой-то косяк...

      1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > insider_retro 21 июля 2017, 09:05

      скорее побоятся после косяка стоять за прилавком магазина, покупатели которого - фанаты :-D

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 21 июля 2017, 08:50

      Хорошая идея. Клубам РФПЛ на заметку)

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