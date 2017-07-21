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  • Футболисты «Шальке-04» вместо денежных штрафов будут работать в фаншопах

Футболисты «Шальке-04» вместо денежных штрафов будут работать в фаншопах

21 июля 2017, 08:42
11

Провинившиеся футболисты «Шальке-04» будут не только выплачивать денежные штрафы в казну клуба, но и работать в свободные дни в фаншопах. Такое решение было принято руководством клуба.

«Сейчас у нас действует система штрафов свободных дней. Провинившийся игрок может вместо денежного штрафа отработать в фаншопе. Сделано это из-за понимания того, что денежными штрафами мы вряд ли сможем доставить проблемы игрокам», – рассказал спортивный директор клуба Кристиан Хайдель.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Шальке-04» занял 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Шальке-04
Комментарии (11)
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Pro100Kid
1500616230
Хорошая идея. Клубам РФПЛ на заметку)
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insider_retro
1500616374
Идея свежая и искромётная, но не факт, что игроки с контрактами на руках согласятся стоять за прилавком магазина, пусть даже и за какой-то косяк...
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DUMOH
1500617367
"Сделано это из-за понимания того, что денежными штрафами мы вряд ли сможем доставить проблемы игрокам"-вот она,любовь к фанатам))):D
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Ще Гевара
1500617976
Сколько у нас непокрашенных заборов.
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Lev Aleks
1500618443
Ха прикольно, вот у нас так нужно делать и гастарбайтеров можно не завозить.......наши олухи ещё и в соседних странах со своими косяками покрасят все заборы)))
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pus87
1500618448
согласен
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Rebrova
1500624370
Ха-ха. круто. Надо и нашим общественные работы придумать.
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Igor Belousov
1500627617
шли бы к нам на цементный лопатами махать
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savdail
1500664056
Идея прекрасная. И каждому по Шурику в напарники. Тогда заиграют.
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