Футболисты «Шальке-04» вместо денежных штрафов будут работать в фаншопах

Провинившиеся футболисты «Шальке-04» будут не только выплачивать денежные штрафы в казну клуба, но и работать в свободные дни в фаншопах. Такое решение было принято руководством клуба.

«Сейчас у нас действует система штрафов свободных дней. Провинившийся игрок может вместо денежного штрафа отработать в фаншопе. Сделано это из-за понимания того, что денежными штрафами мы вряд ли сможем доставить проблемы игрокам», – рассказал спортивный директор клуба Кристиан Хайдель.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Шальке-04» занял 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги.