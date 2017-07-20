Боец UFC Нурмагомедов пожелал игрокам сборной России «не бухать и не курить»

Боец смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о российском футболе.

«Как отношусь к отечественному футболу? А он есть, да? Болею, конечно, слежу, переживаю за «Анжи», поскольку это команда из моего города. Когда смотрю российский футбол, хочется, чтобы показывали хорошую игру. Но лучше смотреть английскую, испанскую лигу, если хочешь получать удовольствие.

За игрой футболистов сборной следят сотни миллионов, у нас этот спорт вне конкуренции. Болельщик ты или нет, но, когда включаешь телевизор и там играет сборная России, ты всегда будешь за нее болеть. Этим игрокам я пожелаю, чтобы они от игры до игры не кайфовали, а тренировались. Чтобы не бухали и не курили, поскольку за них болеют сотни миллионов соотечественников», — сказал Нурмагомедов.

В мае спортсмен встретился с футболистами «Анжи».