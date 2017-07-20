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  • Боец UFC Нурмагомедов пожелал игрокам сборной России «не бухать и не курить»

Боец UFC Нурмагомедов пожелал игрокам сборной России «не бухать и не курить»

20 июля 2017, 21:42
14

Боец смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о российском футболе.

«Как отношусь к отечественному футболу? А он есть, да? Болею, конечно, слежу, переживаю за «Анжи», поскольку это команда из моего города. Когда смотрю российский футбол, хочется, чтобы показывали хорошую игру. Но лучше смотреть английскую, испанскую лигу, если хочешь получать удовольствие.

За игрой футболистов сборной следят сотни миллионов, у нас этот спорт вне конкуренции. Болельщик ты или нет, но, когда включаешь телевизор и там играет сборная России, ты всегда будешь за нее болеть. Этим игрокам я пожелаю, чтобы они от игры до игры не кайфовали, а тренировались. Чтобы не бухали и не курили, поскольку за них болеют сотни миллионов соотечественников», — сказал Нурмагомедов.

В мае спортсмен встретился с футболистами «Анжи».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Россия
Комментарии (14)
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Тазит
1500578079
Им проще не дышать...
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palik
1500578169
в сборную путёвка только после спарринга либо разговора с хабибом
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Робинзон
1500579631
хороший совет но трудновыполнимый .
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андрей андреев
1500580059
А я бы пожелал бойцам получше в школе учиться.И стать великими учёными,инженерами,космонавтами и т.д. А драчунов(в обоих смыслах),у нас и так хватает
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Joker 555
1500580736
Золотые слова. Просто в России менталитет другой. Есть бабло-Сегодня мы с тобой кайфуем.
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VladlenY
1500585369
А я тебе, Хабиб, желаю не жрать во время сгонки веса тирамису, чтобы потом при смерти не валяться в больнице
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Дядя Серёжа
1500608537
«Как отношусь к отечественному футболу? А он есть, да? А бойцы интеллектуалы есть, да?
Ответить
виктоша
1500614230
Он есть, да.
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subbotaspartak
1500618499
...Чтобы не бухали и не курили, поскольку за них болеют... Трезвые и не покуривши, они может будут злее.
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Dino005
1500621734
Хабиб красавчик. Правильно сказал
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