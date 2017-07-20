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    Боец UFC Нурмагомедов пожелал игрокам сборной России «не бухать и не курить»

    Боец смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о российском футболе.

    «Как отношусь к отечественному футболу? А он есть, да? Болею, конечно, слежу, переживаю за «Анжи», поскольку это команда из моего города. Когда смотрю российский футбол, хочется, чтобы показывали хорошую игру. Но лучше смотреть английскую, испанскую лигу, если хочешь получать удовольствие.

    За игрой футболистов сборной следят сотни миллионов, у нас этот спорт вне конкуренции. Болельщик ты или нет, но, когда включаешь телевизор и там играет сборная России, ты всегда будешь за нее болеть. Этим игрокам я пожелаю, чтобы они от игры до игры не кайфовали, а тренировались. Чтобы не бухали и не курили, поскольку за них болеют сотни миллионов соотечественников», — сказал Нурмагомедов.

    В мае спортсмен встретился с футболистами «Анжи».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2017 21:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +131

      Dino005 21 июля 2017, 10:22

      Хабиб красавчик. Правильно сказал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июля 2017, 09:28

      ...Чтобы не бухали и не курили, поскольку за них болеют...
      Трезвые и не покуривши, они может будут злее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      виктоша 21 июля 2017, 08:17

      Он есть, да.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 21 июля 2017, 06:42

      «Как отношусь к отечественному футболу? А он есть, да?
      А бойцы интеллектуалы есть, да?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 21 июля 2017, 06:09

      Правильно сказал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      VladlenY 21 июля 2017, 00:16

      А я тебе, Хабиб, желаю не жрать во время сгонки веса тирамису, чтобы потом при смерти не валяться в больнице

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +107

      Joker 555 20 июля 2017, 22:58

      Золотые слова. Просто в России менталитет другой. Есть бабло-Сегодня мы с тобой кайфуем.

      7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 июля 2017, 22:47

      А я бы пожелал бойцам получше в школе учиться.И стать великими учёными,инженерами,космонавтами и т.д. А драчунов(в обоих смыслах),у нас и так хватает

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > андрей андреев 20 июля 2017, 23:48

      Депутатами может ?

      1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 > андрей андреев 21 июля 2017, 00:39

      но, таких как Хабиб больше нет.

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 20 июля 2017, 22:40

      хороший совет
      но трудновыполнимый
      .

      1
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      Рейтинг: +81

      palik 20 июля 2017, 22:16

      в сборную путёвка только после спарринга либо разговора с хабибом

      3
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