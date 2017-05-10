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    Российский боец Нурмагомедов встретился с игроками «Анжи»

    Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, встретился с футболистами «Анжи». Российский спортсмен заявил, что является болельщиком махачкалинцев и старается не пропускать домашние матчи команды.

    «Я присутствовал на игре с «Локомотивом». Матч был равным, и мне понравилось, как команда играла во втором тайме. Именно такая игра подкупает и радует болельщиков», – заявил Нурмагомедов.

    Источник: ФК «Анжи»

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    10.05.2017 16:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 мая 2017, 21:06

      Что, так и будем жить?Пришёл сын своего бати а ты его в крышу вписываешь.А он хорошо занимается борьбой.Раз пришёл к нам(в футбол)Значит наш пацан и мне не важно как он это сделал.Главное кто он!

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 10 мая 2017, 20:36

      Теперь пацаны под надежной крышей.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 мая 2017, 20:11

      В девяностых в Казахстане у меня был такой ДРУГ, Ахмедка Дарбазанов!
      Вайнах, афганец с двухметровым ростом.Если сказать что он занимался борьбой, то это ничего не сказать.Сколько раз он оберегал меня от необдуманных поступков.Потом его не стало(Бытовуха)Я всегда его помню.Помню, когда он мне говорил:-Вадик ты что там учудил с ментами, так нельзя, что вы творите, балбесы?!!Если к футболистам пришёл достойный парень, то это хорошо!Я ВСЕГДА ПОМНЮ СВОЕГО ДРУГА!

      1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 10 мая 2017, 20:09

      Подожди он себя еще покажет,болельщиков еще больше станет(((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 10 мая 2017, 19:30

      Молодец Хабиб Нурмагомедов!!!

      1
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 10 мая 2017, 19:00

      Хабиб, конечно, молодец, но этот финт перед несостоявщимся боем здорово оттолкнул болельщиков..

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 мая 2017, 18:46

      В основу его берите,
      Тогда вы всех победите.

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 мая 2017, 18:10

      поддержка

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 мая 2017, 16:38

      У кавказца голова как футбольный мяч)

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! > Бомбардиръ 10 мая 2017, 17:02

      У тебя как регбийный ) ?

      3
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