Российский боец Нурмагомедов встретился с игроками «Анжи»

Что, так и будем жить?Пришёл сын своего бати а ты его в крышу вписываешь.А он хорошо занимается борьбой.Раз пришёл к нам(в футбол)Значит наш пацан и мне не важно как он это сделал.Главное кто он!
Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, встретился с футболистами «Анжи». Российский спортсмен заявил, что является болельщиком махачкалинцев и старается не пропускать домашние матчи команды.
«Я присутствовал на игре с «Локомотивом». Матч был равным, и мне понравилось, как команда играла во втором тайме. Именно такая игра подкупает и радует болельщиков», – заявил Нурмагомедов.