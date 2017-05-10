Российский боец Нурмагомедов встретился с игроками «Анжи»

Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, встретился с футболистами «Анжи». Российский спортсмен заявил, что является болельщиком махачкалинцев и старается не пропускать домашние матчи команды.

«Я присутствовал на игре с «Локомотивом». Матч был равным, и мне понравилось, как команда играла во втором тайме. Именно такая игра подкупает и радует болельщиков», – заявил Нурмагомедов.