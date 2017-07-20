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    «Спартак» оштрафован на 250 тысяч за расизм

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что по итогам встречи за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1) московский клуб оштрафован на 250 тысяч рублей за расистские выкрики со стороны болельщиков красно-белых.

    Отметим, что за использование на трибунах пиротехники и выкрики с использованием нецензурной лексики «Спартак» также оштрафован на 130 тысяч.

    «В начале встречи звучали скандирования со стороны фанатов «Спартака», которые попадают под нормы расовой дискриминации. За оскорбление футболистов зрителями по поводу расовой принадлежности и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 250 тысяч рублей. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции. И другие случаи проявления расизма не останутся безнаказанными», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2017 17:23
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 июля 2017, 23:47

      спартачи к своим как всегда, слепые и глухие. это я про комментаторов ниже

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 20 июля 2017, 22:39

      себя ненавидь расист

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 20 июля 2017, 22:39

      тебе скажут спрыгни с 20 этажа ты и спрыгниш

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 20 июля 2017, 20:23

      как можно оскорблять игрока чужой команды на почве расизма , если в твоей команде есть такие же игроки ?

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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 20 июля 2017, 19:58

      Мы гладиаторы,
      Кто против нас черный или белый
      Мы относимся к ним так,как знаем ...

      0
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      Рейтинг: +137

      Percent 20 июля 2017, 19:09

      Ошибка в третьей строчке!

      2-2

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Percent 20 июля 2017, 19:55

      2-2 это с Динамо!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 июля 2017, 18:47

      Ну что за чинуши у нас правят футболом и лезут в политику! Ну давайте определимся с определением "расизм"! Ну я понимаю, что если негр идет в ресторан и ему говорят:" черный, ты куда прешься-здесь только для белых"-это чистый расизм! Но если человек любого цвета кожи "вытворяет выкрутасы", пародируя обезьяну и, его называют обезьяной, то почему-то только чернокожие считают это расизмом и орут на весь мир, что их оскорбляют и притесняют! был бы в России расизм- ни в одной команде не было бы чернокожих футболистов!

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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > Serjoga 20 июля 2017, 19:53

      Некоторые чернокожие (большинство из них)Старайтесь быть жесткими,потому что собственного чувства комплекса.Обезьяна или другое животное Идет всем
      которые действуют таким образом.Вы получили правильную точку зрения о бюрократии.

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 июля 2017, 18:38

      Опять Спартак виноват,а остальные все белые и пушистые!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 июля 2017, 18:32

      команда в которой постоянно тащат мукунки еще смеет расизм проявлять

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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 20 июля 2017, 18:26

      Давайте закончим расизм.
      Уже у нас есть расизм из ЕС и другие.
      Мы не похожи на них.Спартак получил историю прежде чем они ...
      Давайте бороться Все политики они используют вентиляторы для собственных целей ....санкции и >Это расисм.

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