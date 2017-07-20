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«Спартак» оштрафован на 250 тысяч за расизм

20 июля 2017, 17:23
19

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что по итогам встречи за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1) московский клуб оштрафован на 250 тысяч рублей за расистские выкрики со стороны болельщиков красно-белых.

Отметим, что за использование на трибунах пиротехники и выкрики с использованием нецензурной лексики «Спартак» также оштрафован на 130 тысяч.

«В начале встречи звучали скандирования со стороны фанатов «Спартака», которые попадают под нормы расовой дискриминации. За оскорбление футболистов зрителями по поводу расовой принадлежности и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 250 тысяч рублей. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции. И другие случаи проявления расизма не останутся безнаказанными», – сказал Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорьянц Артур
Комментарии (19)
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Svinka Pepa
1500563231
А какие скандирования со стороны фанатов «Спартака», которые попадают под нормы расовой дискриминации, слышал Григорьянц?
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фёдорспартак5
1500564403
Давайте закончим расизм. Уже у нас есть расизм из ЕС и другие. Мы не похожи на них.Спартак получил историю прежде чем они ... Давайте бороться Все политики они используют вентиляторы для собственных целей ....санкции и >Это расисм.
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карасевщина
1500564742
команда в которой постоянно тащат мукунки еще смеет расизм проявлять
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Бугимен
1500565115
Опять Спартак виноват,а остальные все белые и пушистые!
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Serjoga
1500565624
Ну что за чинуши у нас правят футболом и лезут в политику! Ну давайте определимся с определением "расизм"! Ну я понимаю, что если негр идет в ресторан и ему говорят:" черный, ты куда прешься-здесь только для белых"-это чистый расизм! Но если человек любого цвета кожи "вытворяет выкрутасы", пародируя обезьяну и, его называют обезьяной, то почему-то только чернокожие считают это расизмом и орут на весь мир, что их оскорбляют и притесняют! был бы в России расизм- ни в одной команде не было бы чернокожих футболистов!
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фёдорспартак5
1500569939
Мы гладиаторы, Кто против нас черный или белый Мы относимся к ним так,как знаем ...
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life85
1500571406
как можно оскорблять игрока чужой команды на почве расизма , если в твоей команде есть такие же игроки ?
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АндрейФКСМ
1500579547
тебе скажут спрыгни с 20 этажа ты и спрыгниш
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АндрейФКСМ
1500579572
себя ненавидь расист
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Diesel133
1500583637
спартачи к своим как всегда, слепые и глухие. это я про комментаторов ниже
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