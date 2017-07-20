«Спартак» оштрафован на 250 тысяч за расизм

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что по итогам встречи за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1) московский клуб оштрафован на 250 тысяч рублей за расистские выкрики со стороны болельщиков красно-белых.

Отметим, что за использование на трибунах пиротехники и выкрики с использованием нецензурной лексики «Спартак» также оштрафован на 130 тысяч.

«В начале встречи звучали скандирования со стороны фанатов «Спартака», которые попадают под нормы расовой дискриминации. За оскорбление футболистов зрителями по поводу расовой принадлежности и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 250 тысяч рублей. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции. И другие случаи проявления расизма не останутся безнаказанными», – сказал Григорьянц.