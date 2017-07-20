Селюк: «Большинство спортивных директоров в РФПЛ думают, как бы побольше украсть, а не как лучше укрепиться»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что во многих клубах раздут штат управленцев. Что зачастую приводит к нелогичным и ненужным покупкам и тратам бюджета.

— Прошлым летом «Рубин» устроил оптовую закупку, но год спустя сменил тренерский штаб. Курбану Бердыеву по силам за одно межсезонье разгрести состав?

— Думаю, времени ему не хватит (улыбается). «Рубин» 100 процентов будет бороться за еврокубковые места. А со следующего сезона, когда будет три команды попадать в Лигу чемпионов, казанцы будут бороться и за путевку в этот турнир. В этом же году Бердыеву нужно разобраться со многими вещами. Это не так просто сделать. У футболистов контракты, у клуба – бюджеты, у УЕФА – финансовый фейр-плей.

— Может, «Рубину» следует и купить кого-то, а не только продавать? Или достаточно игроков, перевезенных из «Ростова»?

— Это не совсем обычные приобретения. Просто пришли футболисты, которые знакомы Бердыеву. Нужно отдать ему должное, он глыба тренерского цеха. Куда бы он ни пришел, люди показывают результат. Куда бы они потом ни перешли, ничего показать не могут. Причем берет Бердыев не звезд, а порой и вовсе списанных игроков. Оживляет их, мотивирует, а они потом выглядят очень достойно.

— В «Рубине» за многое отвечает Бердыев, а из ЦСКА в конце июня ушел Олег Яровинский. Клуб с тех пор существует без спортивного директора, это усложняет работу?

— Нет, когда я был вице-президентом пары клубов первой тройки чемпионата Украины, у меня вообще не было спортивного директора. Чем больше народу, тем больше проблем. Каждый тянет свое. Надо либо иметь реально хорошего спортивного директора, либо не иметь никого. Яровинский, к слову, хороший функционер. Нужно вообще сделать премию «Лучший спортивный директор». Лакмусовая бумажка – кто в клуб пришел, кто ушел, куда ушел, сколько заработали. К сожалению, большинство спортивных директоров в РФПЛ думают, как бы побольше украсть, а не как лучше укомплектовать состав.