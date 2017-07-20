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    Селюк: «Большинство спортивных директоров в РФПЛ думают, как бы побольше украсть, а не как лучше укрепиться»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что во многих клубах раздут штат управленцев. Что зачастую приводит к нелогичным и ненужным покупкам и тратам бюджета.

    — Прошлым летом «Рубин» устроил оптовую закупку, но год спустя сменил тренерский штаб. Курбану Бердыеву по силам за одно межсезонье разгрести состав?

    — Думаю, времени ему не хватит (улыбается). «Рубин» 100 процентов будет бороться за еврокубковые места. А со следующего сезона, когда будет три команды попадать в Лигу чемпионов, казанцы будут бороться и за путевку в этот турнир. В этом же году Бердыеву нужно разобраться со многими вещами. Это не так просто сделать. У футболистов контракты, у клуба – бюджеты, у УЕФА – финансовый фейр-плей.

    — Может, «Рубину» следует и купить кого-то, а не только продавать? Или достаточно игроков, перевезенных из «Ростова»?

    — Это не совсем обычные приобретения. Просто пришли футболисты, которые знакомы Бердыеву. Нужно отдать ему должное, он глыба тренерского цеха. Куда бы он ни пришел, люди показывают результат. Куда бы они потом ни перешли, ничего показать не могут. Причем берет Бердыев не звезд, а порой и вовсе списанных игроков. Оживляет их, мотивирует, а они потом выглядят очень достойно.

    — В «Рубине» за многое отвечает Бердыев, а из ЦСКА в конце июня ушел Олег Яровинский. Клуб с тех пор существует без спортивного директора, это усложняет работу?

    — Нет, когда я был вице-президентом пары клубов первой тройки чемпионата Украины, у меня вообще не было спортивного директора. Чем больше народу, тем больше проблем. Каждый тянет свое. Надо либо иметь реально хорошего спортивного директора, либо не иметь никого. Яровинский, к слову, хороший функционер. Нужно вообще сделать премию «Лучший спортивный директор». Лакмусовая бумажка – кто в клуб пришел, кто ушел, куда ушел, сколько заработали. К сожалению, большинство спортивных директоров в РФПЛ думают, как бы побольше украсть, а не как лучше укомплектовать состав.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.07.2017 10:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 20 июля 2017, 20:51

      Чему удивляться-то? Это национальная политика, направляемая ввп. Так не только в футболе - так просто везде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 июля 2017, 19:43

      Яйкина мать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июля 2017, 18:03

      Смелое заявление. Казалось бы,должно последовать приглашение Селюка в прокуратуру для дачи показаний на подозреваемых. Но это-в более-менее приличной в правовом плане стране.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 июля 2017, 12:48

      Всех воров, не взирая на должности и погоны, за взятки, откаты и любое воровство,
      сажать в тюрьму не 3-5 лет, а на 15-20 и обязательно с конфискацией имущества, вот
      тогда будет настоящая борьба с коррупцией в высших эшелонах власти. А то,
      только лозунги и призывы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > vladimir-7 20 июля 2017, 13:09

      Воруют абсолютно все))Поэтому они такую показательную статью и сделали))А если они не будут воровать,то зачем же тогда идти в политику?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июля 2017, 12:23

      Хоть кто-то правду сказал!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 июля 2017, 11:45

      Ну, наконец-то, Селюк начал говорить что-то мало-мальски правильное!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 июля 2017, 11:39

      Селюк первый об этом думает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 июля 2017, 11:24

      Много пены вокруг футбола.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 июля 2017, 11:17

      А футбольные агенты не об этом думают?

      10
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 июля 2017, 11:05

      РФПЛ как слепок нашего больного общества.

      8
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