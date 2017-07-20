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  • Селюк: «Большинство спортивных директоров в РФПЛ думают, как бы побольше украсть, а не как лучше укрепиться»

Селюк: «Большинство спортивных директоров в РФПЛ думают, как бы побольше украсть, а не как лучше укрепиться»

20 июля 2017, 10:16
16

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что во многих клубах раздут штат управленцев. Что зачастую приводит к нелогичным и ненужным покупкам и тратам бюджета.

— Прошлым летом «Рубин» устроил оптовую закупку, но год спустя сменил тренерский штаб. Курбану Бердыеву по силам за одно межсезонье разгрести состав?

— Думаю, времени ему не хватит (улыбается). «Рубин» 100 процентов будет бороться за еврокубковые места. А со следующего сезона, когда будет три команды попадать в Лигу чемпионов, казанцы будут бороться и за путевку в этот турнир. В этом же году Бердыеву нужно разобраться со многими вещами. Это не так просто сделать. У футболистов контракты, у клуба – бюджеты, у УЕФА – финансовый фейр-плей.

— Может, «Рубину» следует и купить кого-то, а не только продавать? Или достаточно игроков, перевезенных из «Ростова»?

— Это не совсем обычные приобретения. Просто пришли футболисты, которые знакомы Бердыеву. Нужно отдать ему должное, он глыба тренерского цеха. Куда бы он ни пришел, люди показывают результат. Куда бы они потом ни перешли, ничего показать не могут. Причем берет Бердыев не звезд, а порой и вовсе списанных игроков. Оживляет их, мотивирует, а они потом выглядят очень достойно.

— В «Рубине» за многое отвечает Бердыев, а из ЦСКА в конце июня ушел Олег Яровинский. Клуб с тех пор существует без спортивного директора, это усложняет работу?

— Нет, когда я был вице-президентом пары клубов первой тройки чемпионата Украины, у меня вообще не было спортивного директора. Чем больше народу, тем больше проблем. Каждый тянет свое. Надо либо иметь реально хорошего спортивного директора, либо не иметь никого. Яровинский, к слову, хороший функционер. Нужно вообще сделать премию «Лучший спортивный директор». Лакмусовая бумажка – кто в клуб пришел, кто ушел, куда ушел, сколько заработали. К сожалению, большинство спортивных директоров в РФПЛ думают, как бы побольше украсть, а не как лучше укомплектовать состав.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Бердыев Курбан Селюк Дмитрий Яровинский Олег
Комментарии (16)
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Йохн Год
1500535320
... и только бессеребренник Селюк дённо и нощно трудится над тем, чтобы обустроить российский футбол.
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КЭТиК
1500537389
Директор не может быть честным по определению. Иначе без штанов останется.
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bset
1500537434
Поэтому и на ЧЕ-2016 из Ростова никто не поехал, потому что они играют хорошо только при Бердыеве.
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Одинокий волк Маквейд
1500537948
РФПЛ как слепок нашего больного общества.
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Сибирь за Спартак
1500538654
А футбольные агенты не об этом думают?
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Svoysvoemubrat
1500539083
Много пены вокруг футбола.
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500542623
Хоть кто-то правду сказал!
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vladimir-7
1500544121
Всех воров, не взирая на должности и погоны, за взятки, откаты и любое воровство, сажать в тюрьму не 3-5 лет, а на 15-20 и обязательно с конфискацией имущества, вот тогда будет настоящая борьба с коррупцией в высших эшелонах власти. А то, только лозунги и призывы.
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yorgenbarenz
1500563000
Смелое заявление. Казалось бы,должно последовать приглашение Селюка в прокуратуру для дачи показаний на подозреваемых. Но это-в более-менее приличной в правовом плане стране.
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edw7777
1500573084
Чему удивляться-то? Это национальная политика, направляемая ввп. Так не только в футболе - так просто везде.
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