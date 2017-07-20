Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Ринкона

«Зенит» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Ринкона

20 июля 2017, 09:21
8

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может перебраться в Россию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. В его услугах заинтересован «Зенит». Конкуренцию российскому клубу в борьбе за 29-летнего игрока сборной Венесуэлы составляют «Фиорентина» и «Аталанта».

Напомним, что Ринкон перебрался в «Ювентус» из «Дженоа» в январе 2017 года, подписав контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 29 матчей в Серии А (16 за «Дженоа», 13 за «Ювентус»), записав в них на свой счет три результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Ювентус Зенит Ринкон Томас
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PNZ1985
1500532367
Давай Резинит! купи их всех!
Ответить
DePisuares
1500532869
И на кой он?
Ответить
ilichkadr
1500536907
Да, уж....... журналист Джанлука Ди Марцио знает, кто включился в борьбу за пенсионера, а кто еще думает.
Ответить
den161
1500538203
что бы сформировать 3й состав что ли??? ))
Ответить
Lev Aleks
1500538594
Давайте все в Россию гоните, и гражданство дадим и убежище предоставим)
Ответить
серега кашин
1500540537
очередная утятина
Ответить
aurora5858
1500542440
Набрать максимум не нужных.
Ответить
ПаХан638
1500562445
зачем иностранцев брать лавку полировать? Пусть свои полируют.....
Ответить
Главные новости
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
9
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
7
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
8
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
8
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
2
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Все новости
Все новости
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
Вчера, 18:38
1
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
Вчера, 08:23
1
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
14 августа
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
13 августа
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+