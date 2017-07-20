«Зенит» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Ринкона

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может перебраться в Россию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. В его услугах заинтересован «Зенит». Конкуренцию российскому клубу в борьбе за 29-летнего игрока сборной Венесуэлы составляют «Фиорентина» и «Аталанта».

Напомним, что Ринкон перебрался в «Ювентус» из «Дженоа» в январе 2017 года, подписав контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 29 матчей в Серии А (16 за «Дженоа», 13 за «Ювентус»), записав в них на свой счет три результативные передачи.