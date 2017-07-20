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    «Зенит» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Ринкона

    Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может перебраться в Россию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. В его услугах заинтересован «Зенит». Конкуренцию российскому клубу в борьбе за 29-летнего игрока сборной Венесуэлы составляют «Фиорентина» и «Аталанта».

    Напомним, что Ринкон перебрался в «Ювентус» из «Дженоа» в январе 2017 года, подписав контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне полузащитник провел 29 матчей в Серии А (16 за «Дженоа», 13 за «Ювентус»), записав в них на свой счет три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 09:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 20 июля 2017, 17:54

      зачем иностранцев брать лавку полировать? Пусть свои полируют.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 20 июля 2017, 12:20

      Набрать максимум не нужных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 июля 2017, 11:48

      очередная утятина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 июля 2017, 11:16

      Давайте все в Россию гоните, и гражданство дадим и убежище предоставим)

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 20 июля 2017, 11:10

      что бы сформировать 3й состав что ли??? ))

      0
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      Рейтинг: +17803

      ilichkadr 20 июля 2017, 10:48

      Да, уж....... журналист Джанлука Ди Марцио знает, кто включился в борьбу за пенсионера, а кто еще думает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 20 июля 2017, 09:41

      И на кой он?

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 20 июля 2017, 09:32

      Давай Резинит! купи их всех!

      0
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