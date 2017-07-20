Ещенко: «Пускай фанаты в лесу между собой выясняют отношения»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказал мнение о поведении болельщиков во время матча 1-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2). Напомним, ранее сообщалось о нескольких драках между фанатами московских команд.

– Обстановка на трибунах не удивила? Драки, мат…

– Трудно было не заметить. Ну, хулиганы получат санкции, тогда, может, и одумаются. Перед чемпионатом мира такое делать – это о чем надо думать? Хочется показать миру, что у нас доброжелательная страна и хорошие люди, а такие агрессивные фанаты. Пускай между собой в лесу выясняют отношения, никто же не против. Понимаю, тут своя субкультура. Но не надо мешать обычным людям.