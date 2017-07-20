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    Ещенко: «Пускай фанаты в лесу между собой выясняют отношения»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказал мнение о поведении болельщиков во время матча 1-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2). Напомним, ранее сообщалось о нескольких драках между фанатами московских команд.

    – Обстановка на трибунах не удивила? Драки, мат…

    – Трудно было не заметить. Ну, хулиганы получат санкции, тогда, может, и одумаются. Перед чемпионатом мира такое делать – это о чем надо думать? Хочется показать миру, что у нас доброжелательная страна и хорошие люди, а такие агрессивные фанаты. Пускай между собой в лесу выясняют отношения, никто же не против. Понимаю, тут своя субкультура. Но не надо мешать обычным людям.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2017 00:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 июля 2017, 07:32

      Быдло вернулось в высшую лигу.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > Svoysvoemubrat 20 июля 2017, 09:44

      Быдла среди болельщиков хватает у каждой команды

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 июля 2017, 07:25

      Лес нужно беречь, ринг есть.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 июля 2017, 07:19

      А почему именно в лесу?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июля 2017, 06:07

      Да они просто быдло обыкновенное.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Диктор 20 июля 2017, 07:42

      Где они нравственные скрепы?

      4
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