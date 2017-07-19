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Неймар сообщил друзьям о своем переходе в «ПСЖ»

19 июля 2017, 23:17
19

Нападающий испанской «Барселоны» Неймар, по информации GloboEsporte.com, в общении со своими друзьями проговорился, что в ближайшее время перейдет во французский «ПСЖ». В этом трансфере очень заинтересованы владельцы парижан, которые готовы потратить на бразильца аж 222 миллиона евро.

При этом руководство «Барселоны» настаивает, что вероятность ухода южноамериканца из клуба просто отсутствует.

Сообщается, что сам Неймар готов сделать все от себя зависящее, чтобы покинуть стан сине-гранатовых. В частности, из-за того, что те не приобретают в текущее трансферное окно его друзей – Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд»).

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (19)
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Павел Буре
1500496541
Сначала неймар захочет чтобы приобретали друзей, затем подруг???? Что за бардак творится в этой барбилоне??? Месси будут платить больше миллиона евро за игру, теперь этот воду каламутит. А может рискнуть распродать их обоих, и как в старые добрые времена делать упор на свою академию.
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Как все!
1500498225
А говорят останется
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Вадим 1972
1500499253
Интересно было бы посмотреть, как он с Ибрагимовичем сыграется, но вряд ли отпустят.
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VikNMar
1500499352
За бабки эти ребята согласны на всё , поэтому в сборной Бразилии он никакой ......
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Александр52
1500501581
Неймар ни какой. Пусть уходит. Найдём замену. А Месси зарабатывает реальные бабки, он того стоит и приносит значительную прибыль клубу. Барса вперёд.
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levon_man
1500511581
Очередной фейк
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Protosser
1500533634
Если это причина - ну и вали. Столько моментов косячит за сезон, что получив за него 222 млн - нормально поднимется Барса. Если Месси и пытается диктовать трансферную политику, так это потому, что он, как адекватный человек - видит свинское поведение руководства клуба в приобретении всякого говна с ногами по 30-40 млн. А если этот хочет "играть с друзьями" - пусть проваливает.
Тем более - нашел куда - во Францию... Вот реально - бабла много не бывает...
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1500553831
Если и за этого он уходит грош ему цена, нечего страшного теперь в составе псж будет вылетать из Лиги чемпионов от Барсы вместе со своим мешком бабла.
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