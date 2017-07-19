Неймар сообщил друзьям о своем переходе в «ПСЖ»

Нападающий испанской «Барселоны» Неймар, по информации GloboEsporte.com, в общении со своими друзьями проговорился, что в ближайшее время перейдет во французский «ПСЖ». В этом трансфере очень заинтересованы владельцы парижан, которые готовы потратить на бразильца аж 222 миллиона евро.

При этом руководство «Барселоны» настаивает, что вероятность ухода южноамериканца из клуба просто отсутствует.

Сообщается, что сам Неймар готов сделать все от себя зависящее, чтобы покинуть стан сине-гранатовых. В частности, из-за того, что те не приобретают в текущее трансферное окно его друзей – Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд»).