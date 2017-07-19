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    Неймар сообщил друзьям о своем переходе в «ПСЖ»

    Нападающий испанской «Барселоны» Неймар, по информации GloboEsporte.com, в общении со своими друзьями проговорился, что в ближайшее время перейдет во французский «ПСЖ». В этом трансфере очень заинтересованы владельцы парижан, которые готовы потратить на бразильца аж 222 миллиона евро.

    При этом руководство «Барселоны» настаивает, что вероятность ухода южноамериканца из клуба просто отсутствует.

    Сообщается, что сам Неймар готов сделать все от себя зависящее, чтобы покинуть стан сине-гранатовых. В частности, из-за того, что те не приобретают в текущее трансферное окно его друзей – Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 23:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 20 июля 2017, 15:30

      Если и за этого он уходит грош ему цена, нечего страшного теперь в составе псж будет вылетать из Лиги чемпионов от Барсы вместе со своим мешком бабла.

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 20 июля 2017, 09:53

      Если это причина - ну и вали.
      Столько моментов косячит за сезон, что получив за него 222 млн - нормально поднимется Барса.

      Если Месси и пытается диктовать трансферную политику, так это потому, что он, как адекватный человек - видит свинское поведение руководства клуба в приобретении всякого говна с ногами по 30-40 млн.

      А если этот хочет "играть с друзьями" - пусть проваливает.

      Тем более - нашел куда - во Францию... Вот реально - бабла много не бывает...

      -1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 20 июля 2017, 03:46

      Очередной фейк

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 20 июля 2017, 00:59

      Неймар ни какой. Пусть уходит. Найдём замену. А Месси зарабатывает реальные бабки, он того стоит и приносит значительную прибыль клубу. Барса вперёд.

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 июля 2017, 00:22

      За бабки эти ребята согласны на всё , поэтому в сборной Бразилии он никакой ......

      1
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 20 июля 2017, 00:20

      Интересно было бы посмотреть, как он с Ибрагимовичем сыграется, но вряд ли отпустят.

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      Рейтинг: -186

      Protosser > Вадим 1972 20 июля 2017, 16:19

      Слышал поговорку "40 лет - ума нет"?)

      -2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 > Protosser 20 июля 2017, 16:21

      А я думал, что Москвичи в основном идиотизмом занимаются. Ан нет ошибался, оказывается и в Питере идиотов хватает.

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Вадим 1972 20 июля 2017, 16:23

      тебе-то, пенсионеру из села, виднее, конечно)

      -2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 > Protosser 20 июля 2017, 16:27

      Учи географию недоумок !

      1
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      Рейтинг: +10025

      Как все! 20 июля 2017, 00:03

      А говорят останется

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 июля 2017, 23:35

      Сначала неймар захочет чтобы приобретали друзей, затем подруг???? Что за бардак творится в этой барбилоне??? Месси будут платить больше миллиона евро за игру, теперь этот воду каламутит. А может рискнуть распродать их обоих, и как в старые добрые времена делать упор на свою академию.

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      Рейтинг: -186

      Protosser > Павел Буре 20 июля 2017, 09:56

      А может - ты не будешь считать - сколько Барса платит Месси - это не твое дело, и тебя - не касается.
      Хорошо, что не ты директор Барсы.

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Protosser 20 июля 2017, 16:13

      а может и буду считать сколько барса платит месси, потому-что очень переживаю за барсу. И считаю, что больше миллиона евро за игру это перебор. Барса по финансам не резиновая, нормального полузащитника купить не может, кроме того, считаю что очень большая зарплата 1 игрока нарушает микроклимат в команде, а без микроклимата кубки не выийграешь.

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      Рейтинг: -186

      Protosser > Павел Буре 20 июля 2017, 16:32

      Попробуй подумать - сколько Барса получает денег от того, что Месси в команде? Атрибутика там, футболки...
      Кроме того, что он приносит огромную пользу на поле.

      -2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Protosser 20 июля 2017, 19:57

      Согласен полностью, вот только мне кажется такую зарплату надо требовать после победы в ЛЧ, а еще лучше после двух подряд побед в ЛЧ как сам знаешь кто. когда клуб находится на высоте но не сейчас, когда клуб находится в перестройке, и не понятно чем эта перестройка закончится, кроме того, надо укрепить полузащиту, и нужен микроклимат в команде! Как ты думаешь, неймар случайно не из - за этого свалит?

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