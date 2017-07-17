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Ди Марцио: «ПСЖ» готов отдать за Неймара 222 миллиона»

17 июля 2017, 21:59
12

Главный итальянский футбольный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал, что переход форварда «Барселоны» Неймара во французский «ПСЖ» вполне возможен. Парижане готовы пойти на то, чтобы выплатить за «кудесника мяча» внегалактическую сумму в 222 миллиона евро.

Азиатские владельцы французского клуба заинтересованы в приобретении Неймара как ни в каком другом. Они будут лично принимать участие в переговорах о трансфере южноамериканца.

17 июля «Бомбардир» писал о том, что окружение Неймара призывает его покинуть Каталонию.

Источник: Gianlucadimarzio
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (12)
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vladik12
1500318102
Попробуйте пересчитать на рубли. Только предварительно "Скорую" вызовите.
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KARAT777
1500322918
во франции любят футбол, а неймар раскручен, на его футболках за год отобьют и спонсоров больше привлекут. Это лучше чем вкладывать в клубы РФПЛ - вот кто шизонутые или отмывают деньги через наш футбол
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Atom2020
1500323503
Чо-то дешево ... всего-то каких-то 222 миллиона ...
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Павел Буре
1500324149
Никто его не отдаст, неймар будущие барселоны! Месси года три и в китай. Неймар уже тянет барсу вперед.
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Kazak ne China
1500324585
У ПСЖ в руководстве перфекционисты сидят?
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forward33
1500327539
они не могут купить Санчеса за 70 млн., а тут 222 за бразильца готовы выложить..ну фантастика...просто слабо вериться в инсайд Ди марцио
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directorpg
1500342357
Фантастика
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Дядя Серёжа
1500343591
Перевести в рубли и передать цифру в пенсионный фонд России, может кто из руководства повесится? При чём ПФ? При всём, suka.
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яйва-яйва
1500349538
круто!
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Berikosha
1500399199
Можно за эти бабки купить новую команду работяг которые будут бороздить поле от кромки до кромки в каждом матче и даже выйграть ЛЧ
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