Ди Марцио: «ПСЖ» готов отдать за Неймара 222 миллиона»

Главный итальянский футбольный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал, что переход форварда «Барселоны» Неймара во французский «ПСЖ» вполне возможен. Парижане готовы пойти на то, чтобы выплатить за «кудесника мяча» внегалактическую сумму в 222 миллиона евро.

Азиатские владельцы французского клуба заинтересованы в приобретении Неймара как ни в каком другом. Они будут лично принимать участие в переговорах о трансфере южноамериканца.

17 июля «Бомбардир» писал о том, что окружение Неймара призывает его покинуть Каталонию.