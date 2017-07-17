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    Ди Марцио: «ПСЖ» готов отдать за Неймара 222 миллиона»

    Главный итальянский футбольный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал, что переход форварда «Барселоны» Неймара во французский «ПСЖ» вполне возможен. Парижане готовы пойти на то, чтобы выплатить за «кудесника мяча» внегалактическую сумму в 222 миллиона евро.

    Азиатские владельцы французского клуба заинтересованы в приобретении Неймара как ни в каком другом. Они будут лично принимать участие в переговорах о трансфере южноамериканца.

    17 июля «Бомбардир» писал о том, что окружение Неймара призывает его покинуть Каталонию.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    17.07.2017 21:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 18 июля 2017, 20:33

      Можно за эти бабки купить новую команду работяг которые будут бороздить поле от кромки до кромки в каждом матче и даже выйграть ЛЧ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 июля 2017, 06:45

      круто!

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 05:06

      Перевести в рубли и передать цифру в пенсионный фонд России, может кто из руководства повесится? При чём ПФ? При всём, suka.

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 18 июля 2017, 04:45

      Фантастика

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 18 июля 2017, 00:38

      они не могут купить Санчеса за 70 млн., а тут 222 за бразильца готовы выложить..ну фантастика...просто слабо вериться в инсайд Ди марцио

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 17 июля 2017, 23:49

      У ПСЖ в руководстве перфекционисты сидят?

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 июля 2017, 23:42

      Никто его не отдаст, неймар будущие барселоны! Месси года три и в китай. Неймар уже тянет барсу вперед.

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 17 июля 2017, 23:31

      Чо-то дешево ... всего-то каких-то 222 миллиона ...

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 июля 2017, 23:21

      во франции любят футбол, а неймар раскручен, на его футболках за год отобьют и спонсоров больше привлекут. Это лучше чем вкладывать в клубы РФПЛ - вот кто шизонутые или отмывают деньги через наш футбол

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 17 июля 2017, 22:39

      Даже стадион в Питере за такие деньги не построить

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