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    Окружение Неймара советует ему покинуть «Барселону» из-за Месси

    Семья и близкие друзья нападающего «Барселоны» Неймара уверены, что 25-летний игрок должен покинуть каталонский клуб. По их мнению, бразилец находится в тени своего более именитого партнера Лионеля Месси. Один из родственников футболиста заявил ему: «Рядом с Месси ты всегда будешь лишь номером два, ты всегда будешь в тени».

    Форвард защищает цвета сине-гранатовых с 2013 года. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года. Сумма отступных по договору составляет более 200 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Неймар забил 20 голов и сделал 27 результативных передач в 45-ти матчах.

    Источник: Sport.es

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    17.07.2017 13:18
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 17 июля 2017, 16:35

      А подумать надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 июля 2017, 16:30

      Абсолютно согласен с этим мнением , если Неймар хочет быть MVP и реально претендовать на получение золотого мяча , то он должен уходить в команду где он будет безоговорочным лидером и уже пытаться "в одиночестве" выигрывать чемпионаты и ЛЧ, он на это способен . Вопрос в том хочет ли он это или его устраивает теперешние положение , когда он один из тройки МСН.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июля 2017, 16:09

      Один из родственников - это "троюродный дядя троюродной тети , проживающий сейчас в Австралии заявил ..." - и далее по тексту ! Что за бред ! Не было бы Месси , смог бы Неймар забить 20 и +27 передач ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > dok66 17 июля 2017, 16:32

      Думаю смог бы , почему нет?

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 июля 2017, 15:50

      В Китай иди. Там ты будешь таким же знаменитым какМесси, и платить тебе будут не меньше его.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 17 июля 2017, 15:08

      добрые люди насоветуют...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 июля 2017, 14:45

      В Зенит блджад!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 17 июля 2017, 14:39

      Не слушай их, Неймар! Твой дом - Барса!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 17 июля 2017, 14:05

      Так Месси же осталось поиграть 3-4 сезона. Как раз Неймар к тому времени может надрочиться до его уровня

      3
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      Рейтинг: -186

      Protosser > DeStar 17 июля 2017, 16:08

      Два - это Роналду.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 17 июля 2017, 13:38

      Все это бред, никто никуда не рыпнется.

      1
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      Рейтинг: +100691

      zigbert 17 июля 2017, 13:35

      Лучше быть №2 но в своей команде,чем играть ради денег под №1.

      4
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym > zigbert 17 июля 2017, 13:59

      Если ты номер 1 - значить ты в своей команде

      0
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