Окружение Неймара советует ему покинуть «Барселону» из-за Месси

Семья и близкие друзья нападающего «Барселоны» Неймара уверены, что 25-летний игрок должен покинуть каталонский клуб. По их мнению, бразилец находится в тени своего более именитого партнера Лионеля Месси. Один из родственников футболиста заявил ему: «Рядом с Месси ты всегда будешь лишь номером два, ты всегда будешь в тени».

Форвард защищает цвета сине-гранатовых с 2013 года. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года. Сумма отступных по договору составляет более 200 миллионов евро.

В прошлом сезоне Неймар забил 20 голов и сделал 27 результативных передач в 45-ти матчах.