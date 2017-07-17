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  • Окружение Неймара советует ему покинуть «Барселону» из-за Месси

Окружение Неймара советует ему покинуть «Барселону» из-за Месси

17 июля 2017, 13:18
18

Семья и близкие друзья нападающего «Барселоны» Неймара уверены, что 25-летний игрок должен покинуть каталонский клуб. По их мнению, бразилец находится в тени своего более именитого партнера Лионеля Месси. Один из родственников футболиста заявил ему: «Рядом с Месси ты всегда будешь лишь номером два, ты всегда будешь в тени».

Форвард защищает цвета сине-гранатовых с 2013 года. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года. Сумма отступных по договору составляет более 200 миллионов евро.

В прошлом сезоне Неймар забил 20 голов и сделал 27 результативных передач в 45-ти матчах.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Неймар
Комментарии (18)
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zatonn
1500286979
В тени Месси? Какая чушь, прости Господи! Оба отлично смотрятся в Барсе и друг друга органично дополняют! Ну и про Суареса забывать не стоит!
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EcioAuditore
1500287094
Денег срубить хотят вот и все с этого трансфера родственники его
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Superviser77
1500287208
Месси надо из Барсы убирать)))
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de bruyne
1500287501
Родственники денюшку захотели... прошлый сезон неймар лутче месси играл... а коком тени они говорят
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zigbert
1500287721
Лучше быть №2 но в своей команде,чем играть ради денег под №1.
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xColaz
1500289546
Так Месси же осталось поиграть 3-4 сезона. Как раз Неймар к тому времени может надрочиться до его уровня
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Черкизовский Кот
1500291555
Не слушай их, Неймар! Твой дом - Барса!
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DeutschlandUberAlles
1500291922
В Зенит блджад!
Ответить
dok66
1500296962
Один из родственников - это "троюродный дядя троюродной тети , проживающий сейчас в Австралии заявил ..." - и далее по тексту ! Что за бред ! Не было бы Месси , смог бы Неймар забить 20 и +27 передач ?
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hevbn 28
1500298259
Абсолютно согласен с этим мнением , если Неймар хочет быть MVP и реально претендовать на получение золотого мяча , то он должен уходить в команду где он будет безоговорочным лидером и уже пытаться "в одиночестве" выигрывать чемпионаты и ЛЧ, он на это способен . Вопрос в том хочет ли он это или его устраивает теперешние положение , когда он один из тройки МСН.
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