Вице-президент «Барселоны»: «Неймар на 200% останется с нами»

Вчера «Бомбардир» писал о том, что «ПСЖ» готов заплатить 222 миллиона евро за нападающего «Барселоны» Неймара. Согласно последней информации, 25-летний бразилец принял предложение парижского клуба. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, вице-президент каталонцев Жорди Местре опроверг возможность сделки.

«Неймар на 200% останется с нами», – цитирует Местре итальянский журналист.

Ранее о желании сохранить игрока заявил пресс-секретарь «Барселоны» Хосеп Вивес.

Неймар пополнил состав сине-гранатовых в июле 2013 года, перейдя из «Сантоса» за 88,2 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету 20 голов и 27 результативных передач в 45 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 100 миллионов.