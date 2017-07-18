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    Вице-президент «Барселоны»: «Неймар на 200% останется с нами»

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что «ПСЖ» готов заплатить 222 миллиона евро за нападающего «Барселоны» Неймара. Согласно последней информации, 25-летний бразилец принял предложение парижского клуба. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, вице-президент каталонцев Жорди Местре опроверг возможность сделки.

    «Неймар на 200% останется с нами», – цитирует Местре итальянский журналист.

    Ранее о желании сохранить игрока заявил пресс-секретарь «Барселоны» Хосеп Вивес.

    Неймар пополнил состав сине-гранатовых в июле 2013 года, перейдя из «Сантоса» за 88,2 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету 20 голов и 27 результативных передач в 45 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 100 миллионов.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    18.07.2017 19:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 июля 2017, 20:18

      если сам захочет хрен вы его удержите

      -1
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      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > giluxa1963 18 июля 2017, 23:54

      Марко Вератти уже сам захотел с ПСЖ свалить, и его хрен отпустили, контракт, рабский труд на шейха)

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