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    «Барселона» не продаст Неймара в «ПСЖ» даже за 222 миллиона

    Руководство «Барселоны» официально опровергло информацию о возможной продаже нападающего Неймара в «ПСЖ».

    «Мы абсолютно спокойны. Просто хотим, чтобы Неймар остался у нас в клубе. Рассчитываем, что он будет продолжать играть и развиваться в качестве игрока «Барселоны».

    Скажу, что это потрясающий футболист, один из лучших в мире. Мы счастливы, что он играет у нас, он тоже этим доволен.

    Скажу прямо – мы не будем рассматривать предложения по нему, какими бы серьезными они ни были. Мы даже не задумываемся о его продаже. Неймар – часть атакующего трио, которому нет равных в мире», – заявил пресс-секретарь «Барселоны» Хосеп Вивес.

    Напомним, что «ПСЖ» готов был выплатить за 25-летнего футболиста «Барселоны» сумму отступных в размере 222 миллионов евро.

    Источник: AS

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    18.07.2017 10:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      zhurzh 18 июля 2017, 13:07

      А жаль. Был бы бомбический трансфер и на Неймара в новых условиях было бы глянуть прикольно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 12:23

      Да..тройку разбивать не будут, да и игроки довольны пока всем, может позднее..была же и у Юве тройка незыблемая в защите..

      0
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      Рейтинг: +3460

      acor94 18 июля 2017, 10:41

      Они не имеют права не продавать за сумму отступных.

      -1
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > acor94 18 июля 2017, 10:53

      Имеют!Если игрок не хочет переходить!

      0
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