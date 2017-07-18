«Барселона» не продаст Неймара в «ПСЖ» даже за 222 миллиона

Руководство «Барселоны» официально опровергло информацию о возможной продаже нападающего Неймара в «ПСЖ».

«Мы абсолютно спокойны. Просто хотим, чтобы Неймар остался у нас в клубе. Рассчитываем, что он будет продолжать играть и развиваться в качестве игрока «Барселоны».

Скажу, что это потрясающий футболист, один из лучших в мире. Мы счастливы, что он играет у нас, он тоже этим доволен.

Скажу прямо – мы не будем рассматривать предложения по нему, какими бы серьезными они ни были. Мы даже не задумываемся о его продаже. Неймар – часть атакующего трио, которому нет равных в мире», – заявил пресс-секретарь «Барселоны» Хосеп Вивес.

Напомним, что «ПСЖ» готов был выплатить за 25-летнего футболиста «Барселоны» сумму отступных в размере 222 миллионов евро.