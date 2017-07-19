Кирилл Комбаров: «Ушел из «Спартака», потому что люблю футбол больше, чем деньги»

Футболист тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров объяснил, почему в 2016 году решил покинуть стан московского «Спартака». Спортсмен заверил, что причина кроется в желании играть в футбол.

«Не сильно переживали из-за расставания со своим братом Дмитрием. Все прекрасно понимали ситуацию, что мне надо уходить в аренду, играть. Я мог остаться в «Спартаке», сидеть на скамейке запасных и получать деньги. Но я играю в футбол не ради денег, а из-за того, что люблю футбол, мне это нравится. Поэтому в итоге ушел», – сказал нынешний туляк.

Кирилл Комбаров в период с 2010 по 2016 годы сыграл за «Спартак» 73 матча.