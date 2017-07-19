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    Кирилл Комбаров: «Ушел из «Спартака», потому что люблю футбол больше, чем деньги»

    Футболист тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров объяснил, почему в 2016 году решил покинуть стан московского «Спартака». Спортсмен заверил, что причина кроется в желании играть в футбол.

    «Не сильно переживали из-за расставания со своим братом Дмитрием. Все прекрасно понимали ситуацию, что мне надо уходить в аренду, играть. Я мог остаться в «Спартаке», сидеть на скамейке запасных и получать деньги. Но я играю в футбол не ради денег, а из-за того, что люблю футбол, мне это нравится. Поэтому в итоге ушел», – сказал нынешний туляк.

    Кирилл Комбаров в период с 2010 по 2016 годы сыграл за «Спартак» 73 матча.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.07.2017 22:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 июля 2017, 09:02

      Позитивное мышление - залог душевного здоровья. А мог бы расплакаться и спиться. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 июля 2017, 23:50

      Альтруисты нам нужны...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 19 июля 2017, 23:00

      Красиво обставляет, будто это он сам решил уйти. На самом деле Спартак его продал по причине полной бесполезности для команды. И то надо было сделать намного раньше, да не решались из за брата Дмитрия.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > oyabun 20 июля 2017, 03:01

      Всё честно сказано. Ситуация "надо уходить".

      0
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