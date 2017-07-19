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  • Кирилл Комбаров: «Ушел из «Спартака», потому что люблю футбол больше, чем деньги»

Кирилл Комбаров: «Ушел из «Спартака», потому что люблю футбол больше, чем деньги»

19 июля 2017, 22:46
4

Футболист тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров объяснил, почему в 2016 году решил покинуть стан московского «Спартака». Спортсмен заверил, что причина кроется в желании играть в футбол.

«Не сильно переживали из-за расставания со своим братом Дмитрием. Все прекрасно понимали ситуацию, что мне надо уходить в аренду, играть. Я мог остаться в «Спартаке», сидеть на скамейке запасных и получать деньги. Но я играю в футбол не ради денег, а из-за того, что люблю футбол, мне это нравится. Поэтому в итоге ушел», – сказал нынешний туляк.

Кирилл Комбаров в период с 2010 по 2016 годы сыграл за «Спартак» 73 матча.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Комбаров Кирилл
Комментарии (4)
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oyabun
1500494449
Красиво обставляет, будто это он сам решил уйти. На самом деле Спартак его продал по причине полной бесполезности для команды. И то надо было сделать намного раньше, да не решались из за брата Дмитрия.
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пряник929
1500497438
Альтруисты нам нужны...
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momwig_
1500530538
Позитивное мышление - залог душевного здоровья. А мог бы расплакаться и спиться. Удачи!
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