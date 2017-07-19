«Динамо» обещает наказать виновных в избиении спартаковских болельщиков

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал неприятные эпизоды матча первого тура РФПЛ против московского «Спартака» (2:2), в результате которых оказались избиты болельщики красно-белых. По словам функционера, виновные понесут ответственность за инциденты.

«Безопасность людей на матче превыше всего для нас. Мы вместе с КДК разберем этот матч, насколько он правильно был организован с нашей стороны. Мы накажем виновных, тех, кто недостаточно ответственно отнесся к своим обязанностям. Будут разбирательства, в том числе и в отношении действий организатора матча – клуба. При этом такое большое количество зрителей было только на нашем матче в первом туре.

При таком количестве зрителей эксцессы, к сожалению, возможны, их невозможно избежать. Хочу отметить, что стюардов на игре со «Спартаком» было больше, чем обычно на матчах «Динамо», в три раза. Это дополнительные расходы для клуба. Количество полицейских на этом матче было излишним. Массовой драки и серьезных прецедентов не было, чтобы о них так рассуждать в прессе второй день. Были локальные стычки, которые случаются, увы, на всех матчах», – сказал Муравьев.

Инциденты московского дерби будут разбираться на ближайшем заседании КДК РФС.