Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» обещает наказать виновных в избиении спартаковских болельщиков

    Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал неприятные эпизоды матча первого тура РФПЛ против московского «Спартака» (2:2), в результате которых оказались избиты болельщики красно-белых. По словам функционера, виновные понесут ответственность за инциденты.

    «Безопасность людей на матче превыше всего для нас. Мы вместе с КДК разберем этот матч, насколько он правильно был организован с нашей стороны. Мы накажем виновных, тех, кто недостаточно ответственно отнесся к своим обязанностям. Будут разбирательства, в том числе и в отношении действий организатора матча – клуба. При этом такое большое количество зрителей было только на нашем матче в первом туре.

    При таком количестве зрителей эксцессы, к сожалению, возможны, их невозможно избежать. Хочу отметить, что стюардов на игре со «Спартаком» было больше, чем обычно на матчах «Динамо», в три раза. Это дополнительные расходы для клуба. Количество полицейских на этом матче было излишним. Массовой драки и серьезных прецедентов не было, чтобы о них так рассуждать в прессе второй день. Были локальные стычки, которые случаются, увы, на всех матчах», – сказал Муравьев.

    Инциденты московского дерби будут разбираться на ближайшем заседании КДК РФС.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2017 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +662

      pato08 20 июля 2017, 08:58

      _____

      Люди уже на земле лежат, зачем добивать?
      Сейчас действительно динамовским болельщикам на центральные трибуны вход закрыт(с атрибукой динамо)

      ____

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      valdemar47 20 июля 2017, 08:46

      Ген директор -идиот, дебил. Таких гнать из футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 июля 2017, 06:52

      Судить!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 июля 2017, 23:18

      Быдло тупое...толпой троих замесить дело не хитрое...
      Жаль только вот что- теперь наверняка нормальные адекватные болелы Динамо также отхватят на Открытии, а то быдло не поедет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 19 июля 2017, 22:12

      То что не было массовых драк - это очень малое оправдание. Судя по видео, там просто могли успеть убить, вот тогда бы ген. деректор, организаторы и т.д закатались бы по-полной. Клуб только вышел в лигу, хорошо показал себя в матче, а тут вот такая поддержка...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      PooK-BARSUK 19 июля 2017, 22:10

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11