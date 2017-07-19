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  • «Динамо» обещает наказать виновных в избиении спартаковских болельщиков

«Динамо» обещает наказать виновных в избиении спартаковских болельщиков

19 июля 2017, 21:28
7

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал неприятные эпизоды матча первого тура РФПЛ против московского «Спартака» (2:2), в результате которых оказались избиты болельщики красно-белых. По словам функционера, виновные понесут ответственность за инциденты.

«Безопасность людей на матче превыше всего для нас. Мы вместе с КДК разберем этот матч, насколько он правильно был организован с нашей стороны. Мы накажем виновных, тех, кто недостаточно ответственно отнесся к своим обязанностям. Будут разбирательства, в том числе и в отношении действий организатора матча – клуба. При этом такое большое количество зрителей было только на нашем матче в первом туре.

При таком количестве зрителей эксцессы, к сожалению, возможны, их невозможно избежать. Хочу отметить, что стюардов на игре со «Спартаком» было больше, чем обычно на матчах «Динамо», в три раза. Это дополнительные расходы для клуба. Количество полицейских на этом матче было излишним. Массовой драки и серьезных прецедентов не было, чтобы о них так рассуждать в прессе второй день. Были локальные стычки, которые случаются, увы, на всех матчах», – сказал Муравьев.

Инциденты московского дерби будут разбираться на ближайшем заседании КДК РФС.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (7)
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PooK-BARSUK
1500491416
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eleng
1500491560
То что не было массовых драк - это очень малое оправдание. Судя по видео, там просто могли успеть убить, вот тогда бы ген. деректор, организаторы и т.д закатались бы по-полной. Клуб только вышел в лигу, хорошо показал себя в матче, а тут вот такая поддержка...
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filosof sparty
1500495491
Быдло тупое...толпой троих замесить дело не хитрое... Жаль только вот что- теперь наверняка нормальные адекватные болелы Динамо также отхватят на Открытии, а то быдло не поедет
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bolela_16
1500522748
Судить!!!
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valdemar47
1500529592
Ген директор -идиот, дебил. Таких гнать из футбола
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pato08
1500530330
_____ Люди уже на земле лежат, зачем добивать? Сейчас действительно динамовским болельщикам на центральные трибуны вход закрыт(с атрибукой динамо) ____
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