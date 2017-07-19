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    КДК РФС рассмотрит неправомерные действия болельщиков «Динамо» и «Спартака»

    На очередном заседании КДК РФС будут рассмотрены нарушения регламента, которые были зафиксированы на матчах первого тура российской Премьер-лиги. Об этом рассказал глава организации Артур Григорьянц.

    – В матче «Локомотив» – «Арсенал» болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику. Теперь что касается матча «Динамо» – «Спартак». По «Динамо» мы рассмотрим скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование пиротехники, а также демонстрацию несогласованного баннера.

    По «Спартаку» рассмотрим скандирование ненормативной лексики, использование и бросание пиротехники. Также по обоим клубам рассмотрим неправомерные действия болельщиков.

    – Какие? Драки, уханье?

    – Эта информация будет после заседания КДК.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2017 11:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 19 июля 2017, 20:23

      Всем штраф 1000 000 евро...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 июля 2017, 12:26

      На заседании КДК придумают ещё какие- нибудь неправомерные действия болельщиков, ведь деньги нужны "людям" КДК.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 12:00

      Всё бы ничего, но.... На такие очевидные матчи с семьями не пойдут... На еурокубках могут быть проблемы разной сложности и последствий, не говоря уже о предстоящем ЧМ... А так можно и дальше рассматривать, обсуждать, дискутировать, выносить на суд общественности.... Волокита не о чём!...

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