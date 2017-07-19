КДК РФС рассмотрит неправомерные действия болельщиков «Динамо» и «Спартака»

На очередном заседании КДК РФС будут рассмотрены нарушения регламента, которые были зафиксированы на матчах первого тура российской Премьер-лиги. Об этом рассказал глава организации Артур Григорьянц.

– В матче «Локомотив» – «Арсенал» болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику. Теперь что касается матча «Динамо» – «Спартак». По «Динамо» мы рассмотрим скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование пиротехники, а также демонстрацию несогласованного баннера.

По «Спартаку» рассмотрим скандирование ненормативной лексики, использование и бросание пиротехники. Также по обоим клубам рассмотрим неправомерные действия болельщиков.

– Какие? Драки, уханье?

– Эта информация будет после заседания КДК.