Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» выбрал в качестве резервного стадион в Сочи

    Московский «Локомотив» определился с ареной, которая будет для железнодорожников резервной в нынешнем сезоне РФПЛ. Ею стал стадион «Фишт», находящийся в Сочи.

    Например, туда москвичи могут переехать на время зимних матчей, когда погода в столице не будет благоволить футболу. Об этом рассказал руководитель клуба Илья Геркус.

    «Мы заявили «Фишт» в качестве запасного поля. Но надеемся, что в Москве не будет суровой зимы и команде не придется проводить матчи в Сочи. Мы довольны инфраструктурой, которая там есть, и это для нас резервный вариант на случай аномальных холодов», – сказал функционер.

    В мае на сочинском стадионе «Локомотив» выиграл Кубок России.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2017 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 июля 2017, 08:39

      Отличный вариант,можно было бы еще и у Краснодара в качестве резервного стадиона взять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 июля 2017, 20:51

      Стадион в Сочи надо делать резервным для всех команд

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 20:02

      Обоюдовыгодный вариант!... Толково подсуетились... Кому надо, тот работает и думает на перспективу...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11