«Локомотив» выбрал в качестве резервного стадион в Сочи

Московский «Локомотив» определился с ареной, которая будет для железнодорожников резервной в нынешнем сезоне РФПЛ. Ею стал стадион «Фишт», находящийся в Сочи.

Например, туда москвичи могут переехать на время зимних матчей, когда погода в столице не будет благоволить футболу. Об этом рассказал руководитель клуба Илья Геркус.

«Мы заявили «Фишт» в качестве запасного поля. Но надеемся, что в Москве не будет суровой зимы и команде не придется проводить матчи в Сочи. Мы довольны инфраструктурой, которая там есть, и это для нас резервный вариант на случай аномальных холодов», – сказал функционер.

В мае на сочинском стадионе «Локомотив» выиграл Кубок России.