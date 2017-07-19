Зобнин: «Фанаты «Динамо» начали оскорблять меня, я ушел в ложу, они начали лезть туда»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился подробностями конфликта с болельщиками московского «Динамо» во время матча 1-го тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что фанаты бело-голубых оскорбляли футболиста, который наблюдал за игрой с ВИП-мест на «Арене Химки».

– На матче болельщики «Динамо» начали оскорблять, я ушел в ложу, они начали лезть туда... Их успокоили, и все.

– Ожидали такого?

– Не могу сказать. Такие болельщики...

– Как проходит восстановление?

– С каждым днем все лучше себя чувствую, но природу не обманешь. Не форсирую, занимаюсь в свою силу. Все хорошо. Скоро, надеюсь, уже пойду на поле. Иду на поправку.

Напомним, что Зобнин выступал за «Динамо» с 2013 по 2016 год, после чего перебрался в «Спартак».