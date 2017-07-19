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  • Зобнин: «Фанаты «Динамо» начали оскорблять меня, я ушел в ложу, они начали лезть туда»

Зобнин: «Фанаты «Динамо» начали оскорблять меня, я ушел в ложу, они начали лезть туда»

19 июля 2017, 12:21
16

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился подробностями конфликта с болельщиками московского «Динамо» во время матча 1-го тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что фанаты бело-голубых оскорбляли футболиста, который наблюдал за игрой с ВИП-мест на «Арене Химки».

– На матче болельщики «Динамо» начали оскорблять, я ушел в ложу, они начали лезть туда... Их успокоили, и все.

– Ожидали такого?

– Не могу сказать. Такие болельщики...

– Как проходит восстановление?

– С каждым днем все лучше себя чувствую, но природу не обманешь. Не форсирую, занимаюсь в свою силу. Все хорошо. Скоро, надеюсь, уже пойду на поле. Иду на поправку.

Напомним, что Зобнин выступал за «Динамо» с 2013 по 2016 год, после чего перебрался в «Спартак».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Зобнин Роман
Комментарии (16)
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acer2003
1500456217
Не красит это болел Динамо((
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Tostao
1500458227
Конечно болельщики "Динамо" слеганца переборщили, но и Зобниу надо думать головой, когда даёшь вью налево и направо о бывшем клубе, который бросил в трудную минуту, хотя и сам приложил руку к сливу в ФНЛ. Умнее надо быть и фильтровать базар, не уподобляться болтунам Бздюбе и Кокоре. Господа спартачи, прежде чем ставить минус, вспомните о своём выкидыше Дзюбе.
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Стаz
1500458885
Количество дегенератов на футбольных матчах резко превышает средний показатель по стране
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orstho-68
1500459631
Прежде чем раздавать интервью (после ухода из Динамо) нужно было думать что говоришь
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Nesterenko
1500459831
Идиоты одним словом, на стадион надо ходить чтобы смотреть футбол, а не оскорблять или бить кого-то. Дебилы самые натуральные.
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DIDI 23
1500461049
Сам белый и пушистый...
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Рулонъ Обоевъ
1500461820
Зобнин: «Фанаты «Динамо» начали оскорблять меня, я ушел в жопу, они начали лезть туда»
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