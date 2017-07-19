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    Зобнин: «Фанаты «Динамо» начали оскорблять меня, я ушел в ложу, они начали лезть туда»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился подробностями конфликта с болельщиками московского «Динамо» во время матча 1-го тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что фанаты бело-голубых оскорбляли футболиста, который наблюдал за игрой с ВИП-мест на «Арене Химки».

    – На матче болельщики «Динамо» начали оскорблять, я ушел в ложу, они начали лезть туда... Их успокоили, и все.

    – Ожидали такого?

    – Не могу сказать. Такие болельщики...

    – Как проходит восстановление?

    – С каждым днем все лучше себя чувствую, но природу не обманешь. Не форсирую, занимаюсь в свою силу. Все хорошо. Скоро, надеюсь, уже пойду на поле. Иду на поправку.

    Напомним, что Зобнин выступал за «Динамо» с 2013 по 2016 год, после чего перебрался в «Спартак».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2017 12:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 19 июля 2017, 13:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зобнин: «Фанаты «Динамо» начали оскорблять меня, я ушел в жопу, они начали лезть туда»

      -17
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      ...
      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ > Рулонъ Обоевъ 19 июля 2017, 17:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто ставит минус, тот пидр)))

      -4
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      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > Рулонъ Обоевъ 19 июля 2017, 17:52

      Ахаха, всё юморишь пидрильник!

      2
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ > Bobafett 20 июля 2017, 10:00

      У тебя уже отошло очко после того раза, снова тебя нахлобучить?!))))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > Рулонъ Обоевъ 20 июля 2017, 19:18

      Слышь, евнух, какие то разы тебе только сняться, нахлабучиватель епта))) Тебе то и передёрнуть нечего, обезьяна кастрированная!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 июля 2017, 13:44

      Сам белый и пушистый...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 19 июля 2017, 13:23

      Идиоты одним словом, на стадион надо ходить чтобы смотреть футбол, а не оскорблять или бить кого-то. Дебилы самые натуральные.

      17
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Nesterenko 19 июля 2017, 14:26

      Нее, эти ходят именно кого то побить, оскорбить. Тем самым считают что выглядят невъеб...но крутыми. Убогие овощи....

      6
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 19 июля 2017, 13:20

      Прежде чем раздавать интервью (после ухода из Динамо) нужно было думать что говоришь

      -3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 19 июля 2017, 13:08

      Количество дегенератов на футбольных матчах резко превышает средний показатель по стране

      6
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 июля 2017, 12:57

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      Конечно болельщики "Динамо" слеганца переборщили, но и Зобниу надо думать головой, когда даёшь вью налево и направо о бывшем клубе, который бросил в трудную минуту, хотя и сам приложил руку к сливу в ФНЛ. Умнее надо быть и фильтровать базар, не уподобляться болтунам Бздюбе и Кокоре.
      Господа спартачи, прежде чем ставить минус, вспомните о своём выкидыше Дзюбе.

      -7
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      Рейтинг: +130

      Бульба > Tostao 19 июля 2017, 14:34

      Шлюба она и в Африке Шлюба

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Бульба 20 июля 2017, 00:32

      Когда нет аргументов - ставят минус. Всем отметившимся - возвращаю.
      P/S: первым никогда не ставлю "-".

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 июля 2017, 12:23

      Не красит это болел Динамо((

      9
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > acer2003 19 июля 2017, 12:33

      да это любых болел не красит. быдло много везде и у всех команд

      14
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