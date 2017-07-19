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    Прядкин: «16 команд – оптимальное количество команд для Премьер-лиги»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что в данных условиях 16 команд в Премьер-лиге является оптимальным количеством.

    – Были разные предложения – об увеличении числа команд или сокращении, чтобы, сделав шаг назад и подтянувшись в экономическом плане, сделать рывок вперед. Считаю, на данный момент, 16 команд – оптимальный вариант. Я вообще сторонник того, чтобы в лиге было как можно больше частных команд. Тогда и расход средств будет более рациональным. Как владелец клуба отреагирует на какие-то лишние траты, на завышенные агентские? Во-о-от. Нужно, чтобы люди приходили в клубы всерьез и надолго. Но у нас были и другие прецеденты. Конечно, 18 клубов для нашей большой страны было бы хорошим вариантом, но экономически к этому мы пока не готовы.

    – Весной вы высказывали три разных мнения о числе команд. Сначала, что 16 — оптимальный вариант, потом, что надо все-таки сократить число команд, а чуть позже – что увеличить. Почему вы так часто меняли свою точку зрения?

    – Я не «плавал», если вы на это намекаете. О чем я тогда говорил? Журналисты просили объяснить ситуацию, я отвечал, что ряд клубов выступает за сокращение лиги. Поясню на примере с аренами. Есть стадионы, которые, которые не до конца соответствуют требованиям РФПЛ. Поэтому у клубов была идея сделать шаг назад в плане количества команд, но за это время другие клубы подтянули бы инфраструктуру. И потом, возможно, решится уже на шаг вперед, на увеличение команд.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.07.2017 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 19 июля 2017, 12:17

      было бы интересно если бы увеличили число команд до 20.

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