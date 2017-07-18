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  • Ещенко: «Спартак» не дожал «Динамо». В дальнейшем надо забивать больше голов в первых таймах»

Ещенко: «Спартак» не дожал «Динамо». В дальнейшем надо забивать больше голов в первых таймах»

18 июля 2017, 23:32
11

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о ничьей с «Динамо» (2:2) в матче первого тура РФПЛ. Бело-голубые сравняли счет в добавленное время.

«Обидно пропустить на последних минутах. Не дотерпели, не дожали соперника. Наверное, это из-за того, что подустали. В дальнейшем надо будет забивать больше голов в первых таймах матчей, чтобы спокойнее было», — считает 33-летний футболист.

Ранее главный тренер красно-белых Массимо Карреры отметил превосходство соперника во второй половине. В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет против «Краснодара».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (11)
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Asbjorn
1500411264
Просто надо не пропускать такие глупые голы,стоят и смотрят как панченко бьет и как делают пережачу а она мимо всех пролетает,да еще игроки из-за спин выбегают
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Бриг
1500411294
Правильно, побольше самоуверенности, а результаты придут. Правда, не те, на которые рассчитывают Ещенки.
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Dmirubo
1500412634
Заслуженный результат для обоих клубов. Если бы все реализовали, то счет мог бы быть 4-4, но такое редко бывает.
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Burunduk
1500412695
Ещё один заговорил про усталость. Какая усталость после первого тура (Суперкубок все силы отнял)? Дальше прибавится ЛЧ и Кубок РФ и что тогда? Без усиления скамейки БЕДА.
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ribavadim
1500428280
Конечно-"в дальнейшем надо будет забивать больше голов в первых таймах матчей"-с поправкой на никуда не уходящее РЕШЕТО и нервный бусик во втором тайме.
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Дядя Серёжа
1500431369
Что не скажи, всё равно неудачное начало. Вперёд Спартак!
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Диктор
1500434050
В оборону не фиг вообще подсаживаться
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vladimir63
1500440480
НАДО ВЕСЬ МАТЧ ИГРАТЬ ! а не один первый тайм !
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momwig_
1500459614
Вообще-то вы и в первом тайме систематически не добегали, недотягивались и уходили от стыков... Чемпионами себя почувствовали? Вышли укатать говно из пердива? Смотрите, как бы после 6-7 тура не пришлось искать потерянный опять потерянный "дух победителей"..
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SPARTAK 85
1500459975
Надо меньше пропускать, в защите играть а не хлебалом щелкать. Из защиты только Бакетти понравился. Ребров не выручал, жаль. Наверное можно Селихова уже попробовать.
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