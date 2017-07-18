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    Ещенко: «Спартак» не дожал «Динамо». В дальнейшем надо забивать больше голов в первых таймах»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о ничьей с «Динамо» (2:2) в матче первого тура РФПЛ. Бело-голубые сравняли счет в добавленное время.

    «Обидно пропустить на последних минутах. Не дотерпели, не дожали соперника. Наверное, это из-за того, что подустали. В дальнейшем надо будет забивать больше голов в первых таймах матчей, чтобы спокойнее было», — считает 33-летний футболист.

    Ранее главный тренер красно-белых Массимо Карреры отметил превосходство соперника во второй половине. В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет против «Краснодара».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2017 23:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 19 июля 2017, 13:26

      Надо меньше пропускать, в защите играть а не хлебалом щелкать. Из защиты только Бакетти понравился. Ребров не выручал, жаль. Наверное можно Селихова уже попробовать.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 июля 2017, 13:20

      Вообще-то вы и в первом тайме систематически не добегали, недотягивались и уходили от стыков... Чемпионами себя почувствовали? Вышли укатать говно из пердива? Смотрите, как бы после 6-7 тура не пришлось искать потерянный опять потерянный "дух победителей"..

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 19 июля 2017, 08:01

      НАДО ВЕСЬ МАТЧ ИГРАТЬ ! а не один первый тайм !

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 июля 2017, 06:14

      В оборону не фиг вообще подсаживаться

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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 19 июля 2017, 05:29

      Что не скажи, всё равно неудачное начало. Вперёд Спартак!

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 июля 2017, 04:38

      Конечно-"в дальнейшем надо будет забивать больше голов в первых таймах матчей"-с поправкой на никуда не уходящее РЕШЕТО и нервный бусик во втором тайме.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 19 июля 2017, 02:31

      Еще, как вариант, можно меньше пропускать во втором тайме...

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      Рейтинг: +528

      Burunduk 19 июля 2017, 00:18

      Ещё один заговорил про усталость. Какая усталость после первого тура (Суперкубок все силы отнял)? Дальше прибавится ЛЧ и Кубок РФ и что тогда? Без усиления скамейки БЕДА.

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 19 июля 2017, 00:17

      Заслуженный результат для обоих клубов. Если бы все реализовали, то счет мог бы быть 4-4, но такое редко бывает.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 июля 2017, 23:54

      Правильно, побольше самоуверенности, а результаты придут. Правда, не те, на которые рассчитывают Ещенки.

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