Ещенко: «Спартак» не дожал «Динамо». В дальнейшем надо забивать больше голов в первых таймах»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о ничьей с «Динамо» (2:2) в матче первого тура РФПЛ. Бело-голубые сравняли счет в добавленное время.

«Обидно пропустить на последних минутах. Не дотерпели, не дожали соперника. Наверное, это из-за того, что подустали. В дальнейшем надо будет забивать больше голов в первых таймах матчей, чтобы спокойнее было», — считает 33-летний футболист.

Ранее главный тренер красно-белых Массимо Карреры отметил превосходство соперника во второй половине. В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет против «Краснодара».