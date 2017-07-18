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    Мельгарехо, Адриано и Зе Луиш выйдут в атаке «Спартака», Панченко и Бечирай сыграют на острие у «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на поединок первого тура РФПЛ.

    «Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Сапета, Ионов, Зотов, Панченко, Катрич, Бечирай.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Мельгарехо, Луис Адриано, Зе Луиш.

    Матч состоится на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    18.07.2017 18:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 июля 2017, 19:34

      Не на острие,а на заточке..)
      так понятней.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 19:29

      Эххх..... Без Пашки на острие игра у Динамо может не заладится....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > insider_retro 18 июля 2017, 19:31

      ))))))

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 18 июля 2017, 19:23

      боевой состав у Динамо, ждем супер матча!!))

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 18 июля 2017, 19:21

      А где Джикия не понял?) шанс для Кутепова и Мельгарехо!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 июля 2017, 18:49

      Погребняк опять всех обманул. Я так и не понял, если он на тренировках выкладывается, почему бы не выпустить его на поле? Руководство чересчур принципиальное?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2017, 18:43

      Ну с началом сезона красно-белые!

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 18 июля 2017, 18:38

      Шанс для Кутепова вернуть себе место в составе.

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > turist82 18 июля 2017, 19:05

      Думаю один из последних либо твердая лавка потом.

      1
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      Рейтинг: +454

      Filllllll > turist82 18 июля 2017, 19:16

      При всем уважении к Бокетти, хотелось бы видеть связку Джикия Кутепов. Если конечно Кутепов потянет.

      2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Filllllll 18 июля 2017, 19:18

      Было бы круто. Сыгранная пара к ЧМ. Только Кутепов не тянет. И сомневаюсь, что получится. Грустно

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 июля 2017, 18:33

      УДАЧИ!!!!!!

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