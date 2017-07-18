Мельгарехо, Адриано и Зе Луиш выйдут в атаке «Спартака», Панченко и Бечирай сыграют на острие у «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на поединок первого тура РФПЛ.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Сапета, Ионов, Зотов, Панченко, Катрич, Бечирай.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Мельгарехо, Луис Адриано, Зе Луиш.

Матч состоится на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.

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