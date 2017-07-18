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    Роструд: «Томь» выплатила игрокам и сотрудникам долги по зарплате за пять месяцев

    Игроки, тренеры и сотрудники «Томи» получили зарплату за пять месяцев. В результате мер, принятых Рострудом, задолженность был погашена в полном объеме.

    «В футбольном клубе был выявлен долг по заработной плате перед 197 сотрудниками. Сумма задолженности за январь-май текущего года составляла 333 миллиона 593 тысячи рублей.

    В соответствии с выданным территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости предписанием заработная плата выплачена в полном объеме. За допущенные нарушения генеральный директор клуба и юридическое лицо привлечены к административной ответственности», – сообщается на официальном сайте Роструда.

    Напомним, по итогам прошлого сезона «Томь», которую зимой из-за задержек по зарплате покинула большая группа игроков, не смогла сохранить место в Премьер-лиге и вылетела в ФНЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 13:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +310

      vek410 18 июля 2017, 14:46

      В среднем 340к рублей в месяц на человека... За что? Ни игры, ни результата. И деньги поди бюджетные вбухнули!

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 18 июля 2017, 14:27

      Жаль конечно Томь...В этом году видимо обречены на борьбу за выживание...

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