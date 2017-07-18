Роструд: «Томь» выплатила игрокам и сотрудникам долги по зарплате за пять месяцев

Игроки, тренеры и сотрудники «Томи» получили зарплату за пять месяцев. В результате мер, принятых Рострудом, задолженность был погашена в полном объеме.

«В футбольном клубе был выявлен долг по заработной плате перед 197 сотрудниками. Сумма задолженности за январь-май текущего года составляла 333 миллиона 593 тысячи рублей.

В соответствии с выданным территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости предписанием заработная плата выплачена в полном объеме. За допущенные нарушения генеральный директор клуба и юридическое лицо привлечены к административной ответственности», – сообщается на официальном сайте Роструда.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Томь», которую зимой из-за задержек по зарплате покинула большая группа игроков, не смогла сохранить место в Премьер-лиге и вылетела в ФНЛ.