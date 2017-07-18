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    «Динамо» примет «Спартак» в первом матче после возвращения из ФНЛ

    Первый тур российской Премьер-лиги продолжится во вторник матчем московского дерби. В подмосковных Химках будут встречаться «Динамо», вернувшийся в Премьер-лигу после года в ФНЛ, и прошлогодний чемпион страны «Спартак».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Спартак». Начало в 19:30, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 18:40
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 18 июля 2017, 20:18

      Один гол с нарушением правил, другой из вне игры... , третий - пенальти?)))
      E@ануться можно! И чё это за судейство???

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 19:12

      Спартак сильнее на данный момент де-факто, жаль, придётся смотреть в записи).

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 июля 2017, 19:06

      Кутепов я верю в тебя!

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 18 июля 2017, 18:59

      У Спартака не выйдут Зобнин, Таски и Джикия. Минус 3 ключевых игрока. Интересно как себя покажет Кутепов в этот раз? Облажается - посадит себя на лавку надолго, сыграет надежно - будет гарантом стабильной обороны команды. Надеюсь вся команда не подведет. Верим в победу!

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > oyabun 18 июля 2017, 19:01

      Кутепов и Комбаров - слабое звено в обороне Спартака.На мой взгляд.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > oyabun 18 июля 2017, 19:17

      Таски - не ключевой игрок..Зобнин и Джикия тоже притираются пока.. на матч с Динамо состава должно хватить, Спартак победит.

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 18:58

      Пожалуй, Динамо поупирается, но Спартак добудет победу.... Спартаку поддержка в Химках обеспечена, трибуны будут гнать за голами.... Динамо, сложно будет противостоять на равных.... Посмотрим....

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 июля 2017, 18:53

      Интересно будет посмотреть на динамовцев, на что они сегодня способны,какой их уровень. И Спартак для этого самый подходящий соперник.

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > shurik45 18 июля 2017, 20:24

      Не самый. Пока Рубин их уровень.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > --Сергей-- 18 июля 2017, 20:35

      Хорошая команда ,которая нуждается в подкреплении опытными футболистами по позициям. Есть ошибки и они видны ,как на ладони .Кстати ,на счет Рубина,вы спартачи, особо не обольщайтесь . Бекиич знает свое дело ,и не удивлюсь если к концу сезона он преподнесет сюрприз.

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > shurik45 21 июля 2017, 13:19

      Я в этом уверен, по этому и сказал "пока", то есть на данный момент.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 июля 2017, 08:46

      А почему "купить трансляцию" можно оплатив с мобильного, а не заплатив "боллары""????

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > RedWhiteFans2 18 июля 2017, 18:47

      Лучше глянуть по инету).

      -1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 18 июля 2017, 08:40

      0:2,примерно так

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      Рейтинг: +131

      александр 59 18 июля 2017, 08:38

      Пока у Спартака видно один Мельгорехо может голевой пас отдать, да Промес индивидуально. С завершением атаки проблема однако

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      Рейтинг: +161

      gandyv 18 июля 2017, 08:33

      Дерби)))

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