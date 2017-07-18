«Динамо» примет «Спартак» в первом матче после возвращения из ФНЛ

Первый тур российской Премьер-лиги продолжится во вторник матчем московского дерби. В подмосковных Химках будут встречаться «Динамо», вернувшийся в Премьер-лигу после года в ФНЛ, и прошлогодний чемпион страны «Спартак».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Спартак». Начало в 19:30, не пропустите!

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