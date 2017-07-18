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  • «Динамо» примет «Спартак» в первом матче после возвращения из ФНЛ

«Динамо» примет «Спартак» в первом матче после возвращения из ФНЛ

18 июля 2017, 18:40
24

Первый тур российской Премьер-лиги продолжится во вторник матчем московского дерби. В подмосковных Химках будут встречаться «Динамо», вернувшийся в Премьер-лигу после года в ФНЛ, и прошлогодний чемпион страны «Спартак».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Спартак». Начало в 19:30, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (24)
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turist82
1500354103
0-4 Спартак разгромит Динамо )
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сапёр75
1500354258
один город,одна команда,должно быть
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александр 59
1500356285
Пока у Спартака видно один Мельгорехо может голевой пас отдать, да Промес индивидуально. С завершением атаки проблема однако
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RedWhiteFans2
1500356799
А почему "купить трансляцию" можно оплатив с мобильного, а не заплатив "боллары""????
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shurik45
1500393218
Интересно будет посмотреть на динамовцев, на что они сегодня способны,какой их уровень. И Спартак для этого самый подходящий соперник.
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insider_retro
1500393520
Пожалуй, Динамо поупирается, но Спартак добудет победу.... Спартаку поддержка в Химках обеспечена, трибуны будут гнать за голами.... Динамо, сложно будет противостоять на равных.... Посмотрим....
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oyabun
1500393542
У Спартака не выйдут Зобнин, Таски и Джикия. Минус 3 ключевых игрока. Интересно как себя покажет Кутепов в этот раз? Облажается - посадит себя на лавку надолго, сыграет надежно - будет гарантом стабильной обороны команды. Надеюсь вся команда не подведет. Верим в победу!
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SPARTAK 85
1500393967
Кутепов я верю в тебя!
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xLINDAx
1500394321
Спартак сильнее на данный момент де-факто, жаль, придётся смотреть в записи).
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Scorp63
1500398318
Один гол с нарушением правил, другой из вне игры... , третий - пенальти?))) E@ануться можно! И чё это за судейство???
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