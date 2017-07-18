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Карпин назвал тройку претендентов на чемпионское звание

18 июля 2017, 06:54
15

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне занимающий должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», назвал претендентов на чемпионское звание в стартовавшем сезоне российской Премьер-лиги.

Напомним, действующим чемпионом России является «Спартак».

– Тройка лидеров не изменится – «Спартак», ЦСКА и «Зенит» разыграют между собой призовые места и звание чемпиона России.

– Неужели никто не сможет вклиниться в эту тройку?

– Сложно будет вклиниться в прошлогоднюю тройку лидеров. Клуб, который мог бы составить реальную конкуренцию «Спартаку», ЦСКА и «Зениту» в новом сезоне? По подбору игроков и качеству игры выделю «Локомотив» и «Краснодар», но я не думаю, что две эти команды смогут включиться в чемпионскую гонку, но они могут попробовать попасть в тройку. «Рубин» Курбана Бердыева сейчас только строится, команде нужно время, но у нее уже есть сильный состав и качественный тренер. Думаю, и казанцы могут побороться за место в тройке лучших.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Краснодар Рубин Карпин Валерий
Комментарии (15)
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oyabun
1500351751
И как же он угадал эту тройку?! Никто ведь и предположить не мог! Удивительная прозорливость! Все то думали что эта тройка, ну например, Ахмат, Тосно и СКА-Хабаровск..
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alex1951
1500352149
Карпин на своей новой должности ,стал ближе к ,,богу,, А поскольку ,,боги,, не любят видеоповторов (Му&Бо), то предположение Карпуши выглядит вполне реально, учитывая те самые реалии рос.футбола и тут без шуток...
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Одинокий волк Маквейд
1500352912
Нобелевскую премию в студию!
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Сибирь за Спартак
1500353893
Ну, Валера, прямо Дельфийский оракул, я бы нипочем не докумекал.
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Ванечка
1500354313
Тоже мне Колумб, открывший Америку! Эту тройку даже трехлетний ребенок называл бы.
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Svoysvoemubrat
1500354375
Валера, верим.
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Garrincha58
1500356970
вместо Зенита я бы назвал быков
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Алексей Гозиас
1500359156
Премию надо дать. Чувак крут.
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paracetamol
1500359359
Какой Волера прозорливый, ну прям как Нострадамус.
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Диктор
1500372916
Согласен,что Зенит один из кандидатов-если правда не получится как в прошлом году,Спартак 100 %,ну пожалуй и все .Локо уж точно нет,Краснодар это вечный подающий надежды клуб(не более того),Рубин не в этом году,ну а ЦСКА это крепкий коллектив со стареющими игроками-думаю в этом сезоне они пролетят мимо тройки.
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