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    Карпин назвал тройку претендентов на чемпионское звание

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне занимающий должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», назвал претендентов на чемпионское звание в стартовавшем сезоне российской Премьер-лиги.

    Напомним, действующим чемпионом России является «Спартак».

    – Тройка лидеров не изменится – «Спартак», ЦСКА и «Зенит» разыграют между собой призовые места и звание чемпиона России.

    – Неужели никто не сможет вклиниться в эту тройку?

    – Сложно будет вклиниться в прошлогоднюю тройку лидеров. Клуб, который мог бы составить реальную конкуренцию «Спартаку», ЦСКА и «Зениту» в новом сезоне? По подбору игроков и качеству игры выделю «Локомотив» и «Краснодар», но я не думаю, что две эти команды смогут включиться в чемпионскую гонку, но они могут попробовать попасть в тройку. «Рубин» Курбана Бердыева сейчас только строится, команде нужно время, но у нее уже есть сильный состав и качественный тренер. Думаю, и казанцы могут побороться за место в тройке лучших.

    Источник: Известия

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    18.07.2017 06:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июля 2017, 13:15

      Согласен,что Зенит один из кандидатов-если правда не получится как в прошлом году,Спартак 100 %,ну пожалуй и все .Локо уж точно нет,Краснодар это вечный подающий надежды клуб(не более того),Рубин не в этом году,ну а ЦСКА это крепкий коллектив со стареющими игроками-думаю в этом сезоне они пролетят мимо тройки.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 июля 2017, 13:08

      Посмотрим кто себя как в Европе покажет,а там и до чемпионата дело дойдет

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 июля 2017, 10:57

      Поживем и увидим,думаю,что Спартак, ЦСКА , Краснодар,Зенит и Локо! Но есть одно но, эти все команды играют в ЛЧ и ЛЕ , сложно будет нам всем распыляться в трех направлениях.Самое главное,чтобы не было травм у игроков.Всем удачи и пусть победит сильнейшая команда РФПЛ!

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 10:51

      Ты ж ещё не видел Динамо и Арсенал.

      1
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      Рейтинг: +17728

      paracetamol 18 июля 2017, 09:29

      Какой Волера прозорливый, ну прям как Нострадамус.

      2
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 18 июля 2017, 09:25

      Премию надо дать. Чувак крут.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июля 2017, 08:49

      вместо Зенита я бы назвал быков

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 июля 2017, 08:06

      Валера, верим.

      7
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 18 июля 2017, 08:05

      Тоже мне Колумб, открывший Америку! Эту тройку даже трехлетний ребенок называл бы.

      4
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 июля 2017, 07:58

      Ну, Валера, прямо Дельфийский оракул, я бы нипочем не докумекал.

      7
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