Карпин назвал тройку претендентов на чемпионское звание

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне занимающий должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», назвал претендентов на чемпионское звание в стартовавшем сезоне российской Премьер-лиги.

Напомним, действующим чемпионом России является «Спартак».

– Тройка лидеров не изменится – «Спартак», ЦСКА и «Зенит» разыграют между собой призовые места и звание чемпиона России.

– Неужели никто не сможет вклиниться в эту тройку?

– Сложно будет вклиниться в прошлогоднюю тройку лидеров. Клуб, который мог бы составить реальную конкуренцию «Спартаку», ЦСКА и «Зениту» в новом сезоне? По подбору игроков и качеству игры выделю «Локомотив» и «Краснодар», но я не думаю, что две эти команды смогут включиться в чемпионскую гонку, но они могут попробовать попасть в тройку. «Рубин» Курбана Бердыева сейчас только строится, команде нужно время, но у нее уже есть сильный состав и качественный тренер. Думаю, и казанцы могут побороться за место в тройке лучших.