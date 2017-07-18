Карпин назвал тройку претендентов на чемпионское звание

Согласен,что Зенит один из кандидатов-если правда не получится как в прошлом году,Спартак 100 %,ну пожалуй и все .Локо уж точно нет,Краснодар это вечный подающий надежды клуб(не более того),Рубин не в этом году,ну а ЦСКА это крепкий коллектив со стареющими игроками-думаю в этом сезоне они пролетят мимо тройки.
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне занимающий должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», назвал претендентов на чемпионское звание в стартовавшем сезоне российской Премьер-лиги.
Напомним, действующим чемпионом России является «Спартак».
– Тройка лидеров не изменится – «Спартак», ЦСКА и «Зенит» разыграют между собой призовые места и звание чемпиона России.
– Неужели никто не сможет вклиниться в эту тройку?
– Сложно будет вклиниться в прошлогоднюю тройку лидеров. Клуб, который мог бы составить реальную конкуренцию «Спартаку», ЦСКА и «Зениту» в новом сезоне? По подбору игроков и качеству игры выделю «Локомотив» и «Краснодар», но я не думаю, что две эти команды смогут включиться в чемпионскую гонку, но они могут попробовать попасть в тройку. «Рубин» Курбана Бердыева сейчас только строится, команде нужно время, но у нее уже есть сильный состав и качественный тренер. Думаю, и казанцы могут побороться за место в тройке лучших.