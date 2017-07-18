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    Ключевой защитник «Халл Сити» покинул сбор и улетел на переговоры с «Ливерпулем»

    Защитник английского «Халл Сити» Эндрю Робертсон с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Ливерпуле». 17 июля футболист покинул сбор «тигров» в Португалии и отправился на родину «Битлз», чтоб провести переговоры с «красными».

    Клуб Леонида Слуцкого не намерен препятствовать переходу игрока, так как его контракт истекает следующим летом и тогда отпустить дефа придется бесплатно, а сейчас за него можно выручить минимум 7 миллионов евро.

    17 июля «Бомбардир» писал, что в ближайшее время покинуть «Халл» может основной полузащитник Ахмед Эль-Мохаммади.

    Что касается Робертсона, то в прошлом сезоне АПЛ он провел за «тигров» 32 матча.

    Источник: Liverpool Echo

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    18.07.2017 00:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +496

      firs04 18 июля 2017, 10:37

      Игнашевич упаковывает чемоданы?

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